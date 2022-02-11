Студенческий экспериментальный театр пластики «Кафедра» представляет Чувашкою Республику на окружном этапе Фестиваля детских и молодёжных театральных коллективов «Театральное Приволжье»

На официальном сайте фестиваля детских и молодежных творческих коллективов «Театральное Приволжье» организаторы дали старт окружному этапу проекта, который проводится по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова. В фестивале участвуют 28 коллективов Приволжского федерального округа. Чувашскую Республику на окружном этапе представляют: — в номинации «Лучший молодежный спектакль» – студенческий экспериментальный театр пластики «Кафедра» ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» со спектаклем «Маяк». — в номинации «Лучший детский спектакль» — студия сценического искусства МАУО «Лицей № 4» г. Чебоксары со спектаклем «Тайна старого замка».

Хотим вас познакомить со студенческим экспериментальным театром пластики «Кафедра», который был создан в 2018 году, в состав театра входят студенты Чувашского государственного университета им. И.Н.Ульянова. Педагоги коллектива: Евграфов Евгений Юрьевич, Гаврилова Ирина Вениаминовна.

На Фестивале студенческий театр «Кафедра» представил спектакль «Маяк» — это разножанровый симбиоз пластики и слова, где акробатика, танец, пантомима является главным инструментом передачи смысла спектакля. Это позволяет зрителям увидеть весь объем, замысел постановки, понять и проследить простые внутренние сплетения, параллели, выстраиваемые режиссером и балетмейстером, объединяя танец, слово и действие в единое целое. Это творческий эксперимент, который открывает для зрителя и актёра новые возможности пластического театра в его интеграции в классический драматический театр. Пластический театр — это больше театр ощущений, где каждый может понять транслируемые эмоции. Как и в классическом театре, актеры стараются «дотянуться» до зала своей энергетикой, но используют для этого не только голос, но и тело.

Коллектив неоднократно был удостоен различными наградами межрегионального, окружного и всероссийского уровней.

«Фестиваль «Театральное Приволжье» даёт такие возможности молодежи и студенчеству. В целях расширения культурного кругозора, формирования культурных и нравственных ценностей, создания условий и стимулов для развития молодежного и детского театрального искусства, участие в подобного рода фестивалях имеет первостепенное значение. Идет формирование культурного кода нации в целом, где новаторство и идеи молодежи тесно связывается с богатым опытом организаторов, педагогов, членов жюри . Появляются новые знакомства, покоряются новые вершины, и возможно, совсем скоро в России появятся новые яркие таланты и звезды театра и сцены» — поделилась Ирин Гаврилова, педагог студенческого экспериментального театра пластики «Кафедра»