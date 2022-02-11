Публичное оскорбление влечет ответственность

Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением является уголовно наказуемым деянием, предусмотренным ст. 319 УК РФ.



Представителем власти признается должностное лицо правоохранительного или контролирующего органа, а также иное должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости. Обязательным признаком преступления по ст. 319 УК РФ является публичность оскорбления представителя власти, что подразумевает нанесение оскорбления в присутствии посторонних лиц — одного или нескольких. На квалификацию деяния количество присутствующих не влияет.



Оскорбление может быть нанесено и заочно (в отсутствие потерпевшего), однако при этом виновный должен с уверенностью предполагать, что о его действиях будет сообщено лицу, которое он хочет оскорбить. При квалификации оскорбления представителя власти обязательным условием является совершение его при исполнении потерпевшим своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением.



Ответственность по ст. 319 УК РФ наступает независимо от того, находится ли представитель власти на дежурстве или же по своей инициативе либо по просьбе граждан принял меры к предотвращению нарушения общественного порядка или пресечения преступления. Совершение преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ, наказывается штрафом в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

Шумерлинская межрайпрокуратура.