ПРОГРАММА обучающего семинара «От релиза в СМИ до поста в соцсетях. Как подать новость в разных каналах интернет-коммуникации? »

г. Чебоксары, Президентский б-р, 10, конференц-зал (блок «Б») 25 февраля 2022 года 13:00

Участники 70 чел.:

Пресс-секретари органов власти Чувашской Республики, редакторы районных СМИ

12.45 – 13.00 Регистрация участников

13.00 – 13.30 От релиза в СМИ до поста в соцсетях (теория) Александр Клименко, эксперт АНО Диалог, куратор ПФО блока «Ре-дакция»

13.30 – 14.00 Разбор кейсов республиканских СМИ Александр Клименко, эксперт АНО Диалог, куратор ПФО блока «Ре-дакция»

14.30 – 15.30 Практикум: Как подать новость в разных каналах интернет-коммуникации? (задания, выполнение, разбор) Александр Клименко, эксперт АНО Диалог, куратор ПФО блока «Редакция»

15.30 – 16.30 Мастер-класс «Основные стандарты видеоконтента для социальных сетей» Антонина Борова, специалист по видеомонтажу ЦУР Чувашии

16.30 – 17.00 Обсуждение, вопрос-ответ, подведение итогов, проведение опроса АОС Александр Клименко, эксперт АНО Диалог, куратор ПФО блока «Редакция»; Галина Титарчук, редактор ЦУР Чувашии; Татьяна Кочеткова, специалист по обучению ЦУР Чувашии