Помочь в решении проблемных вопросов

Исключить риски невыполнения республиканских и федеральных программ и освоения бюджетных денег — такова была цель совещания, прошедшего в администрации Шумерли 4 февраля под председательством министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Павла Данилова.

Проблемы нашего города, а также Алатыря обсуждались с участием депутатов Госсовета республики от муниципалитетов, руководителей и сотрудников Минприроды, тарифной службы, Минстроя, Чувашгаза, энергосбытовой компании, ГУП «БОС» и АО «Водоканал» г. Чебоксары.

Первой темой совещания стало жилищное строительство и реализация социальных жилищных программ. Павел Данилов напомнил, что в недавно оглашенном Послании руководством республики поставлена задача обеспечить дальнейший устойчивый рост показателей ввода жилья (республика выполнила план по вводу жилья, увеличив объемы строительства в 2021 году на 24 %), а также провести инвентаризацию объектов индивидуального жилищного строительства и выделенных под жилищное строительство земельных участков. Последняя особенно актуальна для муниципалитетов, где строительство многоквартирных домов редкость. В прошлом году в Шумерле построен 50-квартирный дом по ул. Францева, в текущем году планируется начать строительство второй очереди. Администрация города заверила в выполнении показателей 2022 года и по программе переселения жильцов из аварийных домов, и по программе обеспечения жильем детей-сирот. А вот что остается на протяжении многих лет проблемой, так это снос расселенных домов. В Шумерле на сегодня таковых числится 55. На их снос, по подсчетам администрации, необходимо порядка 12 миллионов рублей, которых в городской казне нет. При этом под «заброшками» есть земельные участки, обеспеченные инженерной инфраструктурой и интересные застройщику отсутствием лишних затрат. Глава Минстроя поручил городским властям выявить этот потенциал и сформировать задел на будущее, ведь действующая ныне программа согласно Посланию Главы Чувашии должна быть завершена досрочно и уже в 2023 году республика должна войти в новую программу по переселению из аварийного жилья, признанного таковым после 2017 года.



Второй блок вопросов в ходе совещания был посвящен проблемам водохозяйства и теплоснабжения. В Шумерле это водозаборные сооружения, их техническое состояние, ветхие сети теплоснабжения и неэффективные старые котельные. К поиску путей выхода из сложившейся ситуации привлечены ГУПы «Чувашгаз» и «БОС» Минстроя Чувашии и чебоксарский «Водоканал». На базе последних создан проектный офис, который занимается проблемными объектами в муниципальных образованиях. Его сотрудникам по итогам совещания поручено провести на шумерлинском водоснабжающем предприятии технический аудит с выработкой предложений по дальнейшей организации деятельности. Параллельно в городе продолжится работа по изучению возможности перехода (частично) на артезианское водоснабжение.

Наталья Владимирова.