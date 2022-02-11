Поддержка задержалась

В редакцию газеты обратилась жительница деревни Кадеркино с таким письмом: «Здравствуйте. Нам не дали дотации на коров в 2021 году. Обещают, но не перечисляют. Люди получили еще в августе 2021 года, а мы — нет. Что нам делать, подскажите, пожалуйста. Одна бабушка с Эшменейкино позвонила в министерство, всё равно не перечисляют. Нам тоже хочется получить деньги, нам же положено».

Автор письма, Ирина Ефремова, держит корову не один год. В 2020 году на её содержание получила причитающуюся ей субсидию. Женщина недоумевает, почему в 2021 году ей не перечислили положенные средства. Заявление о предоставлении субсидии она писала в одно время с остальными жителями поселения. Но в конце августа на их счета были перечислены средства, а её счет так и не увидел поступлений.



Не получила субсидию в 2021 году и Нина Тарасова. В хозяйстве у жительницы деревни Эшменейкино, несмотря на то, что ей самой под 70, а мужу – 71 год, главное место занимает корова. «Пока силы есть, не хочется расставаться с нашей кормилицей», — говорит Нина Тарасова.

Полгода назад обе женщины обратились за разьяснениями в администрацию сельского поселения. Здесь их обнадежили, что недоразумение разрешится и выплаты на их счета непременно поступят. С тех пор и по сегодняшний день выплат нет.



После получения письма газета «Вперёд» обратилась в Юманайский территориальный отдел управления по благоустройству и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа. Специалист отдела Наталья Долгова пояснила, что в Юманайском поселении подавших заявление, но не получивших субсидию на содержание коров осенью прошлого года, изначально насчитывалось семь человек. Однако в ходе разбирательств выяснилось, что некоторые из них просто не заметили поступления денег. Один — предоставил неверный лицевой счет, соответственно, перечислить ему субсидию не смогли. Были и такие случаи, что прошли опечатки в предоставленных документах. Специалист отметила: важно, чтобы фамилии получателя субсидии и человека, являющегося заказчиком на совершение ветеринарно-профилактических мероприятий с животным, совпадали. Любые нестыковки в документах могут стать препятствием для перечисления средств.



В Министерстве сельского хозяйства Чувашии о возникшей проблеме знают и занимаются её разрешением. Специалист-эксперт отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы по Красночетайскому и Шумерлинскому районам Минсельхоза Чувашии Лариса Куропаткина отметила, что до 14 февраля сельские поселения должны предоставить ей списки людей, не получивших положенных субсидий на содержание коров. И после уточнения республиканского бюджета, которое состоится на следующей неделе, жители смогут получить средства, причитающиеся им по закону.

Справочно

Впервые в республике субсидии на содержание коров в личных подсобных хозяйствах были

выделены в 2020 году.

Тогда поддержку получили 33,1 тыс. хозяйств Чувашии. Мера позволила сохранить доходность содержания коров в сельских подворьях. Если в предыдущие годы в республике сокращалось до 3,5 % поголовья в ЛПХ, то в первый же год реализации программы этот показатель составил меньше 1 %. Главой республики было принято решение сохранить данную форму поддержки и в 2021 году.

В бюджете было заложено 171,4 млн рублей. это значит, около 35 тысяч человек, которые содержат коров, смогли получить субсидии. Субсидия на одно животное составляла 2400 рублей, на двух –

3400 рублей на 1 голову, если коров три или более – по 4400 рублей за каждую.

«В этом году субсидии на содержание коров будут получать только те, кто зарегистрируется как самозанятый. Сумма субсидий будет намного больше — около 7-8 тысяч рублей за 1 корову. Будут возмещаться и затраты на приобретение коровы. Даже до 100 %. Только оплата должна быть безналичной», — рассказал министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов ВГТРК Чувашии.

Марина Ветликова.