Коммунальные службы убрали «ледник» с крыши «Дома радио» в Чебоксарах

«Ледниковый период наступил на краю крыши «Дома радио» в Чебоксарах. Сосульки свисают более двух метров», — такое короткое сообщение в соцсети стало сигналом для оперативного устранения опасной наледи. Об этом сообщили в Центре управления регионом Чувашской Республики.

Сотрудники ЦУР Чувашии также рассказали о флешмобе «Стоп-лёд», который запустили в своих пабликах в социальных сетях. Там в комментариях к постам под хештегом #стоплёд можно опубликовать фотографии и информацию о местах, где растут самые опасные сосульки и массивные снежные шапки. Все обращения будут оперативно взяты в обработку и переданы службам ЖКХ городов и районов республики.

Напомним, опасность схода снежно-ледяных масс с крыш зданий возникает при перепадах температуры воздуха. Решить проблему может только своевременное удаление снега с крыш коммунальными службами.

В любом случае, зимой по возможности стоит держаться подальше от стен домов. В то же время, при появлении характерного шума сверху не надо пытаться разглядеть его источник, также не стоит отбегать в сторону от здания. Безопаснее будет наоборот прижаться к стене — козырек крыши защитит от падения снега.

Ранее сообщать об угрозах падения сосулек и схода снега с крыш призывали власти. Они рекомендовали информировать о выявлении скоплений снега и льда, представляющих угрозу жизни и здоровью, управляющую компанию либо единую дежурно-диспетчерскую службу.