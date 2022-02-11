Благотворительному фонду «Творчество детям» 5 лет!

7 февраля благотворительный фонд содействия развитию дополнительного образования города Шумерли «Творчество детям» отметил свой первый юбилей — пятилетие с момента основания. В уютном зале ЦДТ слова признательности звучали как в адрес самого фонда, так и в адрес волонтеров, активно поддерживающих его проекты и начинания.

Глава города Сергей Яргунин отметил большую роль фонда в создании условий для получения детьми из малоимущих семей дополнительного образования. Не остался не отмеченным и профессионализм руководителей — на протяжении нескольких лет разработанные ими проекты удостаиваются денежных грантов не только на уровне республики, но и на федеральном уровне. Глава администрации города Валерий Шигашев в торжественной обстановке вручил учредителю и директору фонда Алексею Ждановичу благодарственное письмо за проекты, реализованные в социальной сфере, и за активное участие возглавляемого им фонда в общественной жизни города, пожелал новых достижений и дальнейшего развития.



Директор ЦДТ Елена Голованова, поздравляя фонд с юбилеем, отметила, что в системе школьного образования сегодня делается акцент на четырех направлениях, которые необходимо развивать в образовательных учреждениях – это театр, спортивный клуб, музей и медиацентр. Последнее направление, благодаря работе фонда, получило активное развитие в Шумерле. Елена Николаевна выразила фонду огромную благодарность за содействие в ремонте образовательных кабинетов ЦДТ и оснащении мебелью, преподнесла в подарок торт с пятью свечками, сделав торжество еще более ярким и памятным.



Роскошный букет преподнесла юбиляру от лица Шумерлинского завода специализированных автомобилей – социального партнера фонда — председатель профсоюзной организации, депутат городского Собрания Мария Дроздова. Завод в свою очередь был отмечен специальным кубком за поддержку реализуемых благотворительных программ как самый активный благотворитель фонда.

Лучшим благотворителем фонда была признана и учительница английского языка школы № 2 Фаина Вишневская, принимавшая самое непосредственное участие в реализации проект «MультЕnglish».



Благодарностями были отмечены проявившие себя дети-волонтеры Светлана Михеева и Екатерина Фролова.

Фонд выразил большую благодарность за сотрудничество детской школе искусств № 1, танцевальной студии «Птица Феникс», студии «Я – дизайнер» ЦДТ, коллективу редакции газеты «Вперёд».

После официальной части все гости, как и полагается в день рождения, задули свечи на праздничном торте и продолжили праздник за дружеским чаепитием.

2017 год

С 15 мая по 1 июня организован городской конкурс фотографий «Семья в объективе», посвященный году матери и отца в Чувашской Республике.

1 июня фондом организован Открытый городской фестиваль-конкурс юных вокалистов «Звонкоголосое детство».

С 28 ноября по 28 декабря организован благотворительный марафон «Новогодние чудеса», в рамках которого были приобретены новогодние подарки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на сумму 3495 рублей.

14 декабря организован открытый республиканский конкурс вокально-хореографического и декоративно-прикладного искусства «Новогоднее волшебство», сбор средств составил 6350 рублей.

2018 год

Впервые в городе фондом организован открытый городской фестиваль-конкурс «Зажигаются звёзды Шумерли».

С 1 августа начата реализация проекта по развитию детского телевидения в городе «МультМастерская Деда Мороза».

18 ноября в работе мастерской принял участие координатор международного фестиваля юношеских СМИ «Волжские встречи» Евгений Суховей с мастер-классом «Добро в мультипликации».

27 октября прошла презентация проекта «МультМастерская Деда Мороза» на III Форуме некоммерческих организаций в Чебоксарах.

2019 год

В январе участники проекта представили свои работы на Международном фестивале юношеских СМИ и киностудий «Волжские встречи».

1 июня вновь организован Открытый городской фестиваль-конкурс «Зажигаются звёзды Шумерли».

С 1 сентября фонд начал реализацию проекта «Образовательная телевизионная программа «Пятиминутка». К проведению занятий был подготовлен кабинет, в котором установлено всё необходимое оборудование: 10 стационарных компьютеров и ноутбук — для монтажа видео, микрофон и баннер — для студийной записи, фотоаппарат и штатив — для организации съёмок сюжетов и телерепортажей.

С 17 ноября по 30 декабря организован городской конкурс по литературе «Между строк».

С 5 декабря по 13 января 2020 года работала «Мастерская Деда Мороза». В работе Мастерской приняли участие более 100 обучающихся дошкольных и общеобразовательных учреждений Шумерли. Организаторами выступили волонтёры фонда и педагоги ЦДТ.

14 декабря совместно с ЦДТ организован II открытый республиканский конкурс вокального, хореографического и декоративно-прикладного искусства «Новогоднее волшебство».

26 декабря, благодаря собранным средствам от участников II открытого республиканского конкурса «Новогоднее волшебство» и вложениям неравнодушных жителей города, во время новогоднего представления в ЦДТ получили новогодние подарки 23 ребенка, находившихся в трудной жизненной ситуации.

2020 год

С 1 по 30 декабря в онлайн-формате проведен III Открытый республиканский конкурс вокального, хореографического и декоративно-прикладного искусства «Новогоднее волшебство-2020». Традиционно в рамках конкура был объявлен благотворительный сбор средств. Всего собрано 5625 рублей, на которые были приобретены и переданы две пары коньков для обучающихся Шумерлинской общеобразовательной школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья.

За время реализации социального проекта «Образовательная программа «Пятиминутка», победителя первого конкурса Фонда президентских грантов 2019 года, на занятиях прошли обучение 5 групп по 18 человек в каждой. Каждой группой была подготовлена своя программа «Пятиминутка», которую выпускали в эфир на местном телеканале «Новая реальность», а также размещали в социальных сетях и на YouTube-канале Студии детского телевидения «Прожектор». Всего за время реализации проекта вышли в эфир 9 программ, а также 2 выпуска программы «Утренний Уланов» и 1 выпуск программы «С чего начать?».

Реализация проекта «Образовательная программа для детей из малообеспеченных семей «МультEnglish», победителя второго конкурса Фонда президентских грантов 2020 года, началась с 1 сентября. Было заключено соглашение о сотрудничестве со школой № 2, в рамках которого фонду было предоставлено помещение для занятий с детьми на базе Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» с использованием имеющегося там оборудования.

2021 год

В январе в рамках благотворительной акции были собраны средства для детей, находящихся на лечении в Шумерлинском ММЦ. На средства были приобретены игрушки, которые детям вручили аниматоры.

20 августа состоялся первый открытый городской фестиваль детского и юношеского творчества «С днем рождения, Чебурашка!».

С сентября по декабрь реализован первый этап проекта-победителя Фонда президентских грантов «Создание городского медиацентра «Прожектор». Для участников проекта проводились отдельные занятия по работе с техникой. Изучать основы кинематографии помогали журналисты студии детского телевидения «Прожектор» Евгений Ясков и Екатерина Фролова.

Волонтёры благотворительного фонда становятся стипендиатами Главы Чувашской Республики за особую творческую устремлённость.

Марина Ветликова.