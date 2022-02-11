Алексей Чумерин: «У каждого своя дорога к храму»

О настоятеле храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерее Алексее Чумерине наша газета писала не раз. Основатель Ходарской добровольной пожарной команды, отец одиннадцати детей не единожды становился героем газетных публикаций.



5 февраля священник отметил 50-летие со дня рождения. Юбилейная дата, собственно, и стала поводом для очередной встречи в редакции. В нашем неторопливом общении он рассказал о себе, о своем пути к Богу, о делах насущных, о дне сегодняшнем…

Родом Алексей Чумерин из деревни Булаково Батыревского района. Он был старшим из пятерых сыновей простых колхозников. Вера в его жизни присутствовала с самого раннего детства: каждое воскресенье они с мамой и тётей ходили в храм села Туруново на богослужения. В старших классах Алексей уже самостоятельно посещал церковь. В то время там служил отец Силуан, в будущем сыгравший главную роль в его становлении как священнослужителя.

Когда в конце 80-х годов отца Силуана перевели в Шумерлю на строительство храма, некоторые прихожане из Туруново и близлежащих деревень стали приезжать в наш город за его духовным окормлением, в том числе и Алексей Чумерин. Со временем молодой человек стал активно помогать духовному отцу возводить храм.



После окончания школы он поступил в канашскую школу ДОСААФ, а в свободное от учебы время приезжал в Шумерлю на строительство церкви.

В 1990 году А. Чумерина призвали в ряды Советской Армии. Служить будущему священнику довелось в отдельном автомобильном батальоне, первый год — в Чехословакии, второй — на Дальнем Востоке. После возвращения из армии в 1992 году он переехал в Шумерлю окончательно.

В нововозведенной церкви Серафима Саровского Алексей Чумерин более года работал водителем — из Московской области привозил в Чувашию свечи и другой церковный товар. Был кочегаром, выполнял и другие виды работ. В то время он всё больше духовно сближался с отцом Силуаном и со временем стал укрепляться в мысли всецело посвятить себя Богу. Его духовные наставники, отец Силуан и отец Сергий, в этом ему помогли, поддержали, направили на путь служения.

В феврале 1993 года архиепископом Чебоксарским и Чувашским Варнавой Алексей Чумерин был рукоположен в сан диакона, в марте — в сан иерея и назначен рядовым священником в приход храма преподобного Серафима Саровского Шумерли. Его первая служба, вспоминает отец Алексей, прошла вместе с духовенством на Крестопоклонной неделе в марте 1993 года в Введенском соборе Чебоксар. Это было волнительно, ответственно и почетно.



В декабре 1997 года отец Алексей был назначен настоятелем прихода храма Пресвятой Богородицы села Ходары. Это событие стало началом нового жизненного этапа не только настоятеля, но и новой главой в истории прихода.



Это сегодня Ходарская церковь – достопримечательность района, ухожена, красива. Её златые купола видны издалека и являют собой своеобразные ворота шумерлинского края. А когда отец Алексей впервые переступил ее порог, церковь представляла собой жалкое зрелище: отлетевшая штукатурка, выпавшие кое-где кирпичи, оконные рамы в пленке… Храм выглядел как полузаброшенное подвальное помещение, вспоминает священник.



Как известно, в 20-х годах прошлого столетия большевистская идеология массово уничтожала храмы, не стала исключением и Ходарская церковь. Приход был закрыт, а сама церковь разгромлена и разрушена. В 1961—1981 годах здание церкви действовало как пекарня ходарского сельпо. Но и её со временем пришлось закрыть: изнутри здание было закопчено, завалено битыми кирпичами и хламом…

В середине 80-х годов верующие обратились в Чебоксары и в Москву и добились возобновления богослужений. Начался длительный процесс восстановления и возвращения ходарской церкви прежнего статуса.



С чего начинать восстановление храма? Где взять средства на благое дело? — с этими вопросами назначенный настоятель засыпал и просыпался.

В юности отец Алексей неплохо рисовал и после восьмого класса даже поступал в Чебоксарское художественное училище, но не получилось. Просто Господом, признает сегодня священник, ему была уготована другая дорога. Эти способности к рисованию и художественное чутье во многом помогли настоятелю в восстановлении храма.



Он вынимал выпадавшие кирпичи, делал замеры, ехал на Чебоксарский кирпичный завод и заказывал новые по размеру и рисунку. Готовые кирпичи привозил и аккуратно вставлял на предназначенное место. Он знал и верил, что с Божьей помощью это станет началом будущего масштабного восстановления храма.



Богу было угодно, говорит отец Алексей, чтобы нашлись добрые люди и помогли. Основные работы — проведение газового отопления, перекрытие крыши, установка окон, новых куполов и колокола – было сделано на пожертвования уроженца Ходар, предпринимателя Владимира Чернилина, проживающего в Москве. В 2006 году, к 200-летию церкви, художником из Канаша Петром Ивановичем была выполнена роспись передней части храма. Позднее весь храм при финансовой помощи уроженца Яндашей Владимира Михеева расписывал художник из Саранска Сергей Хлынин. Отец Алексей вспоминает, как они вместе с ним выбирали сюжет, вместе ездили к Владыке Варнаве за благословением. Эти работы длились ни много ни мало — более пяти лет и на сегодня завершены.



Планы настоятеля по благоустройству не заканчиваются, в ближайших — поменять церковные ворота и изгородь в целом.

С осени 2020 года отец Алексей назначен настоятелем храма Воздвижения Креста в Русских Алгашах. Службу в двух храмах по выходным дням и по праздникам батюшка чередует. Сегодня, сетует священник, в связи с пандемией прихожан на службах стало заметно меньше. Но это, уверен он, явление временное.



«Бог посылает испытания по силам», — говорит священник. — Пандемия обязательно закончится. Нужно только молиться и верить».

Первые помощники протоиерея – дети и супруга Наталья. С матушкой они вместе уже 29 лет, в храме она поет на клиросе. Супруги воспитывают одиннадцать детей, старшему – 26 лет, младшему — 11. «У каждого из них своя дорога, — говорит отец Алексей. — Свой путь с Божьей помощью они выбирают сами».



Старшие сыновья учатся в духовных семинариях. Третий сын после службы в ВДВ служит в структуре МЧС. Две старшие дочери замужем и подарили родителям внуков.

Отец Алексей не устраняется от мирских дел, напротив, благодаря высокой духовности, живет активной общественной жизнью. В 2013 году после череды пожаров в районе священник предложил односельчанам создать местное подразделение добровольной пожарной охраны. Это начинание поддержали жители не только Ходарского поселения, но и четырех близлежащих поселений.



После всех согласований – с МЧС, ВДПО, администрацией района – добровольная пожарная команда начала свою деятельность. С техникой и всем необходимым обмундированием проблем не возникло: пожарный автомобиль ЗИЛ-131 в безвозмездное пользование передала администрация Туванского сельского поселения, обмундирование предоставило ВДПО. Механик Александр Шлифанов предложил разместить пожарный автомобиль в своем гараже. Сегодня — это настоящее пожарное депо, где ведется круглосуточное дежурство.



Пожарный автомобиль ДПК с. Ходары на тушение пожаров, как правило, прибывает раньше федеральной противопожарной службы. За эти годы, констатирует руководитель добровольной пожарной команды А. Чумерин, на тушение пожаров было совершено не менее 150 выездов. Каждый – это спасение жизней и имущества жителей пяти сельских поселений Шумерлинского района.



Сейчас с уверенностью можно сказать, что добровольные пожарные с честью справляются с задачами, возложенными на них. Ходарская добровольная пожарная команда неоднократно становилась обладателем звания «Лучшая добровольная пожарная команда Чувашской Республики». А в конце ушедшего года Александр Шлифанов стал обладателем высокого звания «Лучший добровольный пожарный» на Всероссийском смотре-конкурсе лучших добровольных пожарных команд.



«Как много Вы делаете! Вам есть чем гордиться!», — опрометчиво заметила я в завершении нашей встречи. «Гордыня – один из смертных грехов, — ответил мне священник. — Это самонадеянность человека, вера в то, что он всего добивается самостоятельно, а не с помощью и по воле Бога. Это неправильно. Пусть Бог рассудит, что и как я сделал в этой жизни…»

Наше недолгое общение с отцом Алексеем мне, человеку светскому, доставило большую радость и заставило задуматься о своем месте в этом мире, о правильности бытия, о смысле жизни, о вечном…

Ольга Дмитриева.