Надир Жамлиханов: «Никаких очередей в больницах не должно быть»

Из-за быстрого распространения омикрона нагрузка на медработников, особенно на амбулаторное звено значительно выросла.

Лекарственное обеспечение, переход на электронные рецепты могли бы снять это напряжение. Об этом глава комиссии «Единой России» по здравоохранению Денис Проценко сказал, обращаясь к Президенту страны Владимиру Путину на форуме «Деловая Россия».

«Важно в период сверхнагрузок использовать дистанционные технологии для выписывания рецептов для лечения пациента. Сейчас врач может только скорректировать свой диагноз, а за рецептами приходится обращаться лично. Предлагаем дать возможность врачу при наличии медицинской карты в бумажном и электронном виде осуществлять дистанционный прием, ставить диагноз и выписывать электронные рецепты», — подчеркнул Денис Проценко.

Он также предложил разрешить доставку рецептурных лекарственных препаратов пациентам — для маркированных лекарств по электронным рецептам.

Главный внештатный специалист по гигиене детей и подростков Министерства здравоохранения Чувашии, заслуженный врач России Надир Жамлиханов инициативы коллег поддерживает.

«Проконсультировать взрослое население можно и в режиме онлайн. Почему? Потому что взрослый человек о своем самочувствии может подробно рассказать. Онлайн намного облегчает жизнь и врачам, и пациентам. Я считаю, что и выписка онлайн рецептов вполне оправданна в современных условиях, не надо лишний раз ходить в поликлинику. Никаких очередей в больницах не должно быть», — считает он.

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Чувашии Ирина Булыгина также придерживается мнения, что выписка рецептов дистанционно и консультирование при помощи телемедицины — это очень удобный формат общения врача и пациентов с хроническими заболеваниями.

«Во-первых, это экономия времени, во-вторых, врач может контролировать состояние пациента в режиме онлайн и оперативно давать ответы на вопросы пациента», — подчеркивает Ирина Булыгина.