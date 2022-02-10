Дмитрий Чернышенко провел совещание по реализации окружных инициатив Приволжского федерального округа

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко провел совещание по реализации проектов, вошедших в состав 5 окружных инициатив Приволжского федерального округа. Они были разработаны в рамках института кураторства, утвержденного Председателем Правительства Михаилом Мишустиным.

В число окружных инициатив ПФО вошли: «Волжское путешествие», «Чистая вода Поволжья», «Скоростной общественный электротранспорт», «Новые производственные технологии» и «Региональная медицина Поволжья».

В совещании приняли участие представители Минэкономразвития, Минстроя, Минфина, Минобрнауки, Минздрава, Минприроды, Минтранса, Минэнерго России, Ростуризма, а также Координационного центра Правительства России.

«Благодаря институту кураторства на базе Координационного центра Правительства в прошлом году нам удалось выстроить эффективное межведомственное взаимодействие, в том числе с администрациями субъектов. В регионах ПФО уже реализуется ряд социально значимых проектов, которые вошли в состав окружных инициатив и получили федеральную поддержку. Это строительство медицинских учреждений, систем водоснабжения и туристических объектов. Сегодня мы подробно обсудили планы по комплексной модернизации городского электротранспорта в регионах Приволжья. Консолидация инструментов национальных проектов, ресурсов внебюджетных фондов и субъектов позволит ускорить решение поставленных задач по прорывному социально-экономическому развитию регионов», — отметил Дмитрий Чернышенко.

Окружная инициатива «Волжское Путешествие» объединила 7 регионов ПФО, 8 туристических проектов которых были отобраны для дальнейшей работы: «Доступный Урал» (Пермский край), «Развитие парка покорителей космоса им. Юрия Гагарина» (Саратовская область), Паломническо-туристический кластер «Арзамас-Дивеево-Саров», «Нижегородский Кремль для жителей и туристов» (Нижегородская область), «Великий волжский путь» (Республика Татарстан), «Центр этнотуризма на Волге» (Марий Эл), Паломническо-туристический кластер «Санаксарь-Темников» (Республика Мордовия) и «Геопарк «Ундория» — всемирное наследие» (Ульяновская область).

«Для их более качественной реализации необходимо использовать инструменты нового национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», привлекать инвесторов для создания комфортных мест размещения. Прошу все заинтересованные министерства и ведомства, это в первую очередь, Ростуризм, Минстрой, Минтранс, Минкультуры, а также корпорацию «Туризм.РФ» активно включиться в работу. Задача — в тесном контакте с субъектами и бизнесом создать качественные межрегиональные маршруты, которые будут интересны не только россиянам, но и иностранным гостям», — добавил вице-премьер.

В окружной инициативе «Скоростной общественный электротранспорт», которая включает в себя комплексные проекты по строительству линий скоростного трамвая, развитие маршрутов общественного электротранспорта и обновление подвижного состава, планируют принять участие практически все регионы ПФО. Как отметили в Минтрансе, субъекты могут претендовать на господдержку в рамках программы бюджетных кредитов. В конце прошлого года Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. В ближайшее время подать заявку на предоставление кредита планируют три региона ПФО. Остальные субъекты при поддержке Минтранса дорабатывают свои проекты.

По данным Минздрава России, в регионах ПФО уже реализуется три проекта, вошедших в состав окружной инициативы «Региональная медицина Поволжья». Это областная детская клиническая больница в Оренбурге, рассчитанная на 430 коек; областной онкологический диспансер в Пензе и областной противотуберкулёзный диспансер в Саратове на 450 коек. Средства на их реализацию предусмотрены в федеральном бюджете, в том числе в рамках национального проекта «Здравоохранение». По другим проектам министерство координирует регионы в части подготовки пакета документов для рассмотрения и возможного вхождения в федеральную адресную инвестиционную программу на 2023—2025 годы.