На пути модернизации системы теплоснабжения города Шумерля

Депутат Госсовета Чувашии Сергей Мельников, глава администрации города Шумерля Валерий Шигашев и его заместители, представители ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии — в таком составе обсудили вопросы реализации в муниципалитете масштабного проекта по модернизации системы теплоснабжения в рамках программы Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Получение сервитута на земельные участки, которые задействованы в новой схеме теплоснабжения — одна из первоочередных задач всех задействованных в процессе структур.

До конца февраля снять эти вопросы, провести переговоры с каждым собственником земельных участков с разъяснением прав и обязанностей, а главное, важности реализуемого проекта по модернизации системы теплоснабжения, — такая задача протокольно обозначена по итогам рабочей группы.

Проблема высокого износа тепловых сетей в Шумерле существует не один год. Теплоснабжающие организации обслуживают данные объекты, поддерживают их в рабочем состоянии, но необходимо кардинальное решение вопроса – замена ветхих сетей и строительство новых блочных котельных. Именно в этом направлении и ведётся работа Минстроя, Чувашгаза, администрации города. В процесс включились и депутаты Госсовета.

Речь идёт о порядке 800 млн рублей на замену тепловых сетей и строительство новых, к шести уже эффективно функционирующим, блочно-модульных котельных.

Источник: gshum.cap.ru