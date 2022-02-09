Конкурс на разработку логотипа и брендбука Года выдающихся земляков выиграл Дмитрий Сыров

8 февраля в Министерстве культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии под председательством министра культуры Светланы Каликовой состоялось заседание конкурсной комиссии, которая рассмотрела проекты, представленные на конкурс на разработку логотипа и брендбука Года выдающихся земляков.

Конкурс проводился в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 января 2022 года № 5 «О конкурсе на разработку логотипа и брендбука Года выдающихся земляков». На конкурс поступили 24 работы от 19 авторов.

В состав конкурсной комиссии вошли представители Минкультуры и Минцифры Чувашии, художники, дизайнеры, деятели культуры и искусства, представители общественных объединений.

По результатам рассмотрения конкурсных заявок на основании 5-балльной оценки работ и голосования членов комиссии был выявлен победитель конкурса, набравший наибольшее количество баллов.

Победителем конкурса на разработку логотипа и брендбука Года выдающихся земляков признан чебоксарец Дмитрий Сыров. По мнению 8 из 9 членов комиссии, Дмитрий Игоревич наиболее полно раскрыл идею, обозначенную организаторами конкурса.

Дмитрий Сыров около 15 лет трудится в сфере дизайна полиграфии и наружной рекламы, окончил ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. В 2014-м году он был победителем конкурса администрации г. Чебоксары на лучшую эмблему «Чебоксары – здоровый город».

«Я хочу, чтобы наша республика выделялась. Чтобы про нашу Чувашию знали как можно больше людей, приезжали туристы. Чтобы республика была интересна всем», — рассказал победитель конкурса.

С победой Дмитрия Сырова поздравила министр культуры Светлана Каликова. За победу в конкурсе на разработку логотипа и брендбука Года выдающихся земляков Дмитрий Игоревич получит денежное вознаграждение в размере 200 тыс. рублей.

«Эта работа читаемая, отвечает требованиям конкурса, на мой взгляд. Здесь и наши герои, и темы, близкие каждому жителю Чувашии, и национальная символика, конечно. Поздравляю победителя конкурса и благодарю всех, кто принял в нём участие», – прокомментировала министр культуры Светлана Каликова.

«Большинство работ не совсем соответствует идее, но всё же мне понравились две работы, одна из которых была признана лучшей. В этой работе ёмко изображается символика Надежды Павловой, Василия Чапаева, космоса, шрифт подходящий, всё хорошо скомпоновано. Поэтому я не удивлён, что большинство членов комиссии проголосовали за эту работу», – рассказал председатель Союза художников Чувашии Владимир Нагорнов.

«Авторы проектов – молодёжь, в основном. Это радует. Но многие работы требуют доработки. Как правило, критерии оценки – это понятийность, графичность работ, образность. Комиссия была почти единогласна. Отобрали работу, которая, как я думаю, очень ярко передаёт образ самого Года выдающихся земляков и будет широко представлена на всех площадках в Чувашской республике», – отметил директор Чебоксарского художественного училища Владимир Ануфриев.

Минкультуры Чуваши.