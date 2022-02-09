Издательства и СМИ Чувашии приглашаются к участию в конкурсе на соискание национальной премии «Хрустальный компас»

В десятый раз проходит конкурс на соискание Национальной премии «Хрустальный компас». Премия проводится ежегодно под эгидой Русского географического общества и поддержана Президентом РГО С.К. Шойгу.

Победители определяются в 11 номинациях, каждая из которых предполагает высокие достижения в области национальной географии и экологии, сохранении и популяризации природного и историко-культурного наследия России. Журналисты, писатели, СМИ, книжные издательства могут подать заявки на следующие из них:

– Лучший проект СМИ, медиапроект (серия публикаций, радио и телепередач, фильмов, направленных на формирование экологической культуры в обществе, сохранение и популяризацию природного и историкокультурного наследия России);

– Издание (научно-популярная книга, тематическое издание, серия книг, фотоальбомы, комплекты открыток о природных, археологических, культурных объектах России; переиздание уникальных книг);

– Фоторабота (фоторабота, серия снимков по тематике);

Победитель в специальной номинации «Признание общественности» определяется по результатам интернет-голосования.

Прием заявок открыт до 10 февраля 2022 года. Победителям премии вручается статуэтка из хрусталя и серебра и почетный диплом победителя, финалисты получат дипломы.

Ознакомиться с Положением о Премии, описанием ее номинаций, подать заявку на участие в конкурсе можно здесь.

Минцифры Чувашии.