Дмитрий Краснов: Чувашия заинтересована в возобновляемых источниках энергии

Реализацию новых инвестиционных проектов обсудили на рабочей встрече вице-премьер Дмитрий Краснов с исполняющим обязанности министра промышленности Александром Кондратьевым и директором предприятия «Хевел» Зоей Саджиевой.

В Послании Государственному Совету Олег Николаев отметил необходимость в республике солнечной электростанции. Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2024 году. Предприятие «Хевел» также рассматривает возможность участие в реализации стратегического проекта.

С момента перехода на выпуск продукции по гетероструктурной технологии на предприятии произведено более 1 ГВт солнечных модулей. Этого объема достаточно для обеспечения электроэнергией свыше 200 тысяч частных домохозяйств.

Большое внимание на встрече было уделено вопросам взаимодействия с местными товаропроизводителями, предприятиями электротехнического кластера. Сейчас «Хевел» реализует проекты по модернизации производства, чтобы повысить коэффициент полезного действия солнечных ячеек. Одной из перспективных разработок здесь называют фасадные модули, от которых будут питаться места общего пользования жилого дома.

«Мы заинтересованы в развитии инвестпотенциала Чувашской Республики, создании на территории региона экономики замкнутого цикла, а также в продвижении высокотехнологичной продукции на российских и международных площадках. Следующий этап – строительство первой солнечной электростанции в регионе. Со своей стороны мы предварительно провели работу, проект необходимо реализовать. Намерения есть – впереди конкурсные процедуры», - отметил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрий Краснов.

Минэкономразвития Чувашии.