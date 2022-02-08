В общественном транспорте столицы Чувашии звучат «Родные имена»

В год выдающихся земляков в Чувашии реализуется проект «Родные имена» — победитель Президентского фонда культурных инициатив.



Идея проекта в том, чтобы в общественном транспорте звучали не только остановки, названные именами известных людей, но и сообщалось о том, кем они были и какой вклад внесли в развитие республики, страны.



51 имя прославивших Чувашию людей уже звучат на 5 автобусных и 5 троллейбусных маршрутах. Автор проекта Анжелика Иванова признается, что ей пришлось провести немало времени в архивах, библиотеках, чтобы собрать нужную информацию о наших земляках.



В рамках проекта школьников республики также знакомят с выдающимися земляками Чувашии от лица их друзей и родственников. Проводятся тематические классные часы, интерактивные образовательные мероприятия в музеях.

Так, на днях в Музее воинской Славы в городе Чебоксары состоялась встреча старшеклассников и педагогов из разных школ республики с ветеранами боевых действий. Ребята узнали многое о земляках — Героях Советского Союза, удостоенных этого высокого звания в годы Великой Отечественной войны. Их именами названы улицы и остановки в Чебоксарах и Новочебоксарске.



Новые знания, по словам педагогов, которые также приняли участие в беседе, полезны, ведь многие сегодня не знают имена своих героических предков, а это неправильно.



«Большое количество информации записала. Хотела бы процитировать , подполковника в отставке Александра Тры, который выступал сегодня: «Мы как старшее поколение должны постараться передать все наши чувства, думы, мысли по поводу Великой Отечественной войны, весь наш опыт, пока мы живы, должны передать нашим детям». Я постараюсь передать своим ученикам то, что я здесь услышала», — призналась учитель русского языка и литературы МАОУ «Лицей государственной службы и управления» г. Канаш Алина Иванова.