Завершился прием материалов на конкурс на разработку логотипа и брендбука Года выдающихся земляков

Министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики был объявлен конкурс на разработку логотипа и брендбука Года выдающихся земляков.

Конкурсные материалы принимались с 25 января по 4 февраля 2022 года. Всего в Минкультуры Чувашии поступило 24 работы.

8 февраля состоится заседание конкурсной комиссии, которая рассмотрит представленные проекты. Согласно положению, итоги конкурса будут объявлены 9 февраля 2022 года. Напомним, что победитель конкурса получит денежное вознаграждение в размере 200 тыс. рублей.

С предложенными вариантами будущего логотипа Года выдающихся земляков можно ознакомиться ниже.

Минкультуры Чувашии.







