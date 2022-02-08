Дмитрий Краснов: еще больше СОНКО смогут получить субсидию

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрий Краснов познакомился с работой общественной организации помощи детям с расстройствами аутистического спектра. Специалистами разработаны уникальные программы реабилитации, причем и для самых маленьких. За последние годы «Крылья» помогли десяткам семьям.

В 2021 году общественная организация «Крылья» принимала участие в республиканском конкурсе грантов и была признана комиссией одним из победителей, получив господдержку. Благодаря гранту приобрели обучающие материалы, методические пособия, создали электронную библиотеку для родителей и ребят. Занятия с детьми проходят в ресурсном центре, в микрорайоне «Благовещенский».

«В 2022 году мы кратно увеличиваем объем средств, которые совместно с Фондом президентских грантов направим на их поддержку. Сумма гранта, предоставляемого на реализацию одного проекта, с 200 тысяч рублей увеличилась до 1 миллиона. В прошлом году поддержку получили 29 организаций, все проекты в работе», — отметил руководитель Минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов.

Очередной конкурс для социально-ориентированных некоммерческих организаций Чувашии запланирован на апрель.

Сейчас в республике работает свыше 1300 некоммерческих организаций. Это национально-культурные автономии, творческие союзы, коллегии адвокатов, юридические бюро, спортивные федерации, клубы и другие НКО. Общая сумма средств, направляемая на поддержку проектов, в этом году составит 40 миллионов рублей.

Минэкономразвития Чувашии.