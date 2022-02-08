Да здравствует наука!

Сколько ученых-исследователей в Чувашии? В какой области наук больше всего занятых? На эти и другие вопросы даем ответы в преддверии Дня российской науки, отмечаемого ежегодно 8 февраля.

В республике в 2020 году научными исследованиями и разработками занимались 28 организаций, в 2010 году – только 17. При этом свыше половины относятся к предпринимательскому сектору деятельности, менее трети – к сфере высшего образования.

В сфере исследований занято 933 человека. С 2010 года исследователей стало больше в 1,7 раза. Основной кадровый потенциал сосредоточен в области технических наук – 83%. Ученую степень доктора наук имеют 10 специалистов, кандидата наук – 92.

Стоит отметить, что за последние 11 лет доля специалистов в возрасте до 40 лет не изменилась и составляет более половины научных работников, в возрасте 40-59 лет – по-прежнему свыше трети.

В 2020 году на исследования и разработки затрачено 2 млрд рублей. В сфере деятельности «Научные исследования и разработки» заработная плата за январь—октябрь 2021 года составила 54 тыс. рублей, или в 1,6 раза выше среднереспубликанского уровня.

Что касается подготовки научных кадров, то численность аспирантов в 2020 году составила 345 человек, из которых 52% – это женщины. Почти 70% будущих ученых имеют возраст до 35 лет. Завершили обучение 37 человек. Преобладают направления «юриспруденция», «образование и педагогические науки» – на каждую отрасль приходится по 22% закончивших аспирантуру.

Чувашстат поздравляет с праздником и желает исследователям неисчерпаемой энергии, новых научных достижений и ярких открытий.

Чувашстат.