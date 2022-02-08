Глава Чувашской Республики Олег Николаев: Чувашия обладает богатым интеллектуальным потенциалом

8 февраля — День российской науки. Глава региона Олег Николаев направил свои поздравления работникам научной сферы Чувашии, обозначив в нем задачу для властей — интеграцию образования, науки и производства.



«Для привлечения молодежи к научной и исследовательской деятельности в республике ежегодно проводятся сотни различных научных мероприятий. Стали традиционными конкурсы «Аспирант года», «Лучший молодой ученый», фестиваль молодых преподавателей вузов «Открытая лекция». В последние годы успешное развитие получило сотрудничество региона с Российским фондом фундаментальных исследований, Российской академией наук. Особое внимание уделяется поддержке молодых ученых и преподавателей. Развивается научная инфраструктура, создаются современные учебно-научно-производственные лаборатории. Активное участие местных ведущих вузов в разработке проектов по созданию высокотехнологичных производств на предприятиях, широкое применение разработок исследовательских институтов в различных сферах жизнедеятельности — результат нашей совместной комплексной работы», — говорится в тексте поздравления.