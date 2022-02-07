Чувашские товаропроизводители продолжают осваивать маркетплейсы

Подключение производителей и торговых организаций к маркетплейсам и системам быстрой доставки товаров должно повлиять на сдерживание роста цен. На еженедельном совещании в Доме правительства Глава республики призвал использовать современные форматы для продвижения местной продукции, по приемлемой стоимости.

В январе выросли цены на хлеб из ржаной муки, чай черный байховый, плодоовощную продукцию, вермишель, сахар-песок, макаронные изделия, соль поваренную пищевую, рис шлифованный, колбасу вареную, говядину, масло сливочное. Снизилась стоимость сметаны, творога, пшена, свинины, молока, кур охлажденных и мороженых, яиц, свёклы столовой, лука репчатого.

«Уровень цен – это конечный результат нашей большой совместной работы по организации деятельности в различных сферах в рамках обеспечения деятельности всей товаропроводящей цепочки того или иного продукта», – подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев.

Подорожание продуктов обусловлено ростом цен производителей и оптовых поставщиков. В числе главных факторов называют ослабление курса рубля, увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, повышение ставок акцизов на нефтепродукты.

Для принятия своевременных мер по предотвращению роста цен в республике ведется еженедельный мониторинг потребительских цен на продовольственные товары. Также в Чувашии увеличилось количество площадок и торговых мест для продажи сельскохозяйственной продукции, что положительно сказывается на конкуренции.

«В республике стало больше автомагазинов для развозной торговли, их количество на сегодняшний день составляет 128 единиц. В январе этого года было проведено свыше 200 ярмарок выходного дня, жители республики смогли закупить качественную местную продукцию по доступной цене. Как только противоэпидемическая ситуация позволит проводить мероприятия, планируется провести закупочную сессию федеральных торговых сетей и «День поставщика»», - отметил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Дмитрий Краснов.

Минэкономразвития Чувашии.