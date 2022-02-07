УФАС оштрафовало Шумерлинские электросети за отключение потребителей особой категории

Спасатели Шумерли и еще ряд ведомств некоторое время были отключены от электроснабжения.

Это произошло из-за отключения от электросетей в апреле 2021 года нескольких объектов, имеющих прямые договора с Чувашской энергосбытовой компанией. На некоторые из объектов электричество «вернулось» только в августе.

МУП «Шумерлинские городские электрические сети», которое произвело это «веерное» отключение, по решению УФАС было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Взыскание по ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ устояло в Арбитражном суде, который признал законным такое решение антимонопольной службы.

«Восстановление энергоснабжения осуществлено только 19 августа 2021 года. Таким образом, на протяжении более 4 месяцев у потребителей не было электроэнергии», — уточнила детали дела заместитель начальника отдела товарных рынков Марина Лисицына.

чувашинформ.рф