Молодежь Чувашии присоединилась к олимпийскому флешмобу

Все больше жителей Чувашии присоединяются к акции в поддержку команды Олимпийского комитета России.

We will ROC you again!

На Олимпийских играх в Пекине слово «Россия» снова не упоминают. Команда страны выступает под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee).

А российские болельщики опять вооружились девизом «We will ROC you!» (созвучным известной песне Queen «We Will Rock You») — по-русски это можно перевести как «Мы вам покажем, мы вам зададим!». В стране получил распространение флешмоб в поддержку нашей сборной.

Песни и детские турниры

Олимпийский флешмоб поддержала и молодежь Чувашии. Воспитанники детского медиа-центра «Куча мала!» сняли патриотический клип «We will ROC you!» https://vk.com/wall-51190073_7828, дошколята из детсада №7 «Созвездие» — подготовили плакаты и речевки в поддержку нашей сборной https://vk.com/club106302853.

В детских садах Чебоксар олимпийцев по доброй традиции также поддержали проведением Малых зимних Олимпийских игр для дошкольников. Они призваны популяризировать спорт и пробуждать у детей интерес к Олимпиаде.

Напомним, ранее во флешмобе в поддержку российских спортсменов приняли участие сотрудники Центра управления регионом Чувашии.