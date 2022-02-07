В Шумерле планируется построить приют для бездомных животных

Соответствующее предложение Госветслужбы Чувашии поддержал Глава Чувашии Олег Николаев на еженедельной планерке в Доме Правительства.

«Нам в любом случае такой объект нужен для того, чтобы проводить необходимые мероприятия в случае проявления бешенства. Это касается всех видов животных, не только домашних. Эту задачу надо решить, соотнести с точки зрения затрат и получения должного эффекта», — подчеркнул Глава Чувашии.

Олег Николаев поручил в кратчайшие сроки рассмотреть проект строительства приюта вместимостью 150 голов для включения в республиканскую адресную инвестиционную программу.

В настоящее время на территории Чувашской Республики функционируют один муниципальный приют в г. Чебоксары со средней пропускной способностью 350-500 голов и временный приют, расположенный в поселке Кугеси вместимостью до 150 голов.

Проблема, связанная с животными без владельцев – одна из самых актуальных в сфере обращения с животными. Такие животные создают угрозу общественной безопасности, социальную напряженность среди населения, в связи с чем, поступает большое количество обращений граждан.

«В стране в отдельных регионах были случаи, когда собаки, нападая, причиняли серьезный ущерб здоровью людей. Здесь вопрос, требующий нашего внимания, и после сегодняшнего обсуждения мы должны запланировать перечень мероприятий с тем, чтобы в кратчайшие сроки предпринять меры, которые имеют критически важное значение для стабилизации ситуации», — поручил Глава Чувашии.

Олег Николаев также поддержал предложение о бесплатной стерилизации животных для льготных категорий граждан и поручил сформировать соответствующее предложение.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики