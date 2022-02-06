Размер субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг зависит от прожиточного минимума, совокупного дохода семьи, количественного состава семьи и размеров республиканских стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утверждаемых Кабинетом Министров Чувашской Республики.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 29.04.2020 г. № 604 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» совокупный доход семьи или одиноко проживающего гражданина для предоставления субсидии определяется за 6 календарных месяцев. Отсчет периода начинается за 6 месяцев до месяца подачи заявления о предоставлении субсидии. Например, заявитель обращается за предоставлением субсидии в феврале 2022 года, значит, для подсчета совокупного дохода семьи сведения о доходах заявителя и членов его семьи будут применяться за 6 календарных месяцев, отсчитанных за 6 месяцев до месяца подачи заявления о предоставлении субсидии, а именно с февраля 2021 по июль 2021 года.

Субсидия предоставляется сроком на 6 месяцев. Но может быть и такое, когда субсидия в отопительный период предоставляется, а для назначения в межотопительный период основания не имеется.



Размер субсидии исчисляется помесячно при отсутствии у граждан задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.



Прием граждан отделом социальной защиты населения г. Шумерли и Шумерлинского района осуществляется в приемные дни: понедельник, вторник, среда — с 8:00 до 12:00 часов и с 13:00 до 17:00 часов. Телефон 8 (83536) 2-12-77.



Также граждане могут обратиться в многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг (горожане по адресу: ул. Ленина, д. 2; проживающие в Шумерлинском районе — ул. Октябрьская, д. 24).

Справочно:

В январе 2022 года субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 704 шумерлинские семьи на общую сумму 1,27 млн рублей.