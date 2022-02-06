Для каждого человека большая Родина начинается с малой. Радует, что в последнее время юные читатели стали чаще обращаться в библиотеку с вопросами, где можно найти дополнительные материалы о наших земляках.

В год выдающихся земляков Чувашии информационно-библиографический отдел городской центральной библиотеки им. Г.Н. Айги открывает цикл биобиблиографических портретов #МалаяРодинаВЛицах. Мы будем еженедельно знакомить вас, уважаемые читатели, с интересными людьми Шумерли, внесшими определенный вклад в развитие города. Среди них немало достойных людей, у которых есть чему поучиться молодому поколению. Информация размещена на сайте библиотеки в разделе «Актуально».



В рубрике «Краеведение» вашему вниманию представлены буклеты из серии «Биография», указатели «Поклонимся великим тем годам. Шумерля и Шумерлинский район в годы Великой Отечественной войны», «Городок над рекою Сурой», «Истоки и традиции библиотек города Шумерли и Шумерлинского района», биобиблиографический сборник «Литературная провинция», электронные альбомы «Родного края корни и листва», «Учитель, перед именем твоим…», документальный фильм «Живые голоса истории».



Календарь знаменательных и памятных дат «Шумерлинский хронограф», выпускаемый библиографами, является одним из важнейших источников информации об истории нашего края. В него включаются статьи о памятных событиях и известных людях, чья судьба связана с городом, районом, республикой.



В отделе обслуживания библиотеки в течение года действуют выставочные экспозиции «Шумерлинский хронограф», «Земляк, которым я горжусь», «Мир неповторимых культур», «Память о прошлом и настоящем – для будущего». Выставки ежедневно будут знакомить читателей с известными людьми Чувашии, шумерлинского края. Среди книг Чувашского книжного издательства на выставках представлены и книги, составленные сотрудниками информационно-библиографического отдела: «100 лет – 100 имен», «Шумерля поэтической строкой», «Бессмертный полк. Шумерлинцы на фронтах Великой Отечественной войны».



В планах информационного отдела – снять цикл видеолекций «Судьбы, ставшие историей» (интервью известных людей Шумерли), завершить работу над электронным альбомом «Сурская палитра» (о художниках и мастерах декоративно-прикладного искусства).



Мысль о том, что малая родина, отечество, родной край играют значительную роль в жизни каждого человека, конечно, неоспорима. Но мало говорить о любви к родному краю, надо знать его прошлое и настоящее, богатую духовную культуру. В настоящее время остро ощущается необходимость в разработке единой городской программы по краеведению, которая объединяла бы не только библиотеки, но и учреждения образования, культуры, организации и промышленные предприятия. События, происходящие сегодня, завтра станут историей. Уважаемые читатели, ждем от вас интересных предложений и дополнений. Адрес электронной почты городской центральной библиотеки им. Г. Айги: ajgibibl2@mail.ru, тел. 8 (83536) 2-33-02.



М. Бадина, М. Кокушина.