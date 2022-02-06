Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка и последующих детей, установленная Указом Главы Чувашской Республики от 28.11.1017 г. № 123, осуществляется многодетным семьям в случае, если доход в семье не превышает 2-кратного размера величины прожиточного минимума в среднем на душу населения в целом по Чувашской Республике – 21512 руб. (в 2021 г.- 19608 руб.). При расчете среднедушевого дохода семьи учитываются сведения о доходах семьи за 12 месяцев, предшествующих 4 месяцам обращения.

Ежемесячная денежная выплата назначается с даты рождения ребенка, если обращение последовало не позднее 6 месяцев с даты рождения ребенка. По истечении 6 месяцев с даты рождения ребенка ежемесячная денежная выплата назначается с даты обращения. Выплата назначается на срок до достижения ребенком возраста 1 года. По истечении этого срока заявитель подает новое заявление о предоставлении новой денежной выплаты на срок до достижения ребенком возраста 2-х лет, а затем на срок до достижения им возраста 3-х лет, и представляет документы (копии документов, сведения), необходимые для её назначения.



Ежемесячная денежная выплата предоставляется на каждого третьего, четвертого и последующего ребенка, рождённого после 31 декабря 2016 года, без ограничения, вне зависимости от ранее реализованного права на выплату.



С начала реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» мерой социальной поддержки воспользовались 470 многодетных семей г. Шумерли и Шумерлинского района. С 2022 года ежемесячная денежная выплата выплачивается в размере 10433 руб. (в 2021 г. – 9883 руб.).

За январь 2022 года ежемесячная выплата на третьего ребенка и последующих детей выплачена на 191 ребенка на сумму 2 млн 197,7 тыс. рублей.