Упрощенный налоговый вычет: кто им может воспользоваться?

С 21 мая 2021 года начал действовать упрощенный порядок получения вычетов по НДФЛ. В упрощенном порядке и без посещения налогового органа можно получить следующие налоговые вычеты: инвестиционные (пп. 2 и 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ), имущественные в сумме фактически произведенных расходов на приобретение объектов недвижимого имущества и по уплате процентов по ипотеке (пп. 3 и 4 п. 1 ст. 220 НК РФ). По остальным видам вычетов порядок их заявления и получения остался прежним.



Основное достоинство нового порядка заключается в том, что по обозначенным вычетам не нужно представлять декларацию 3-НДФЛ с подтверждающими документами. Вся процедура предоставления вычета в упрощенном порядке будет осуществляться через электронный «личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России. Источником данных, подтверждающих право на вычет, будет информация, имеющаяся в распоряжении налоговых органов, полученная в рамках информационного обмена с налоговыми агентами или банками. Реестр банков и брокеров, подключенных к системе обмена, публикуется на сайте ФНС России.

Упрощенный порядок получения имущественного вычета распространяется только на сделки купли-продажи, проведенные через банк из реестра, и не будет работать, например, при сделках с наличными средствами. В настоящее время информацию для получения имущественного вычета передает только ПАО «Банк ВТБ».



В случае наличия у налогоплательщика права на получение налогового вычета ему будет направлено в электронный «личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» предзаполненное заявление для его утверждения. Такое заявление налоговый орган будет формировать не позднее 20 марта (по сведениям, представленным до 1 марта) и не позднее 20 дней — в случае представления сведений после 1 марта. Таким образом, для получения налогового вычета в упрощенном порядке заявителю остается лишь подписать автоматически предзаполненное заявление о вычете в своем «личном кабинете». После подачи заявления налоговый орган проведет проверку. Сроки камеральной проверки сократились с 3 месяцев до одного, а длительность зачисления денег уменьшена с 30 до 15 дней.



Условия для получения вычета в упрощенном порядке: право на вычет возникло начиная с 1 января 2020 года, у налогоплательщика есть «личный кабинет», банк или налоговый агент подключился к системе обмена, налогоплательщик платит НДФЛ.



МИ ФНС России № 8 по Чувашии.