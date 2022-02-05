Социальная газификация распространяется только на собственников

По поручению Президента России Владимира Путина по всей стране реализуется программа социальной газификации, которая позволяет бесплатно подводить газ к границам земельных участков граждан. Этим правом могут воспользоваться владельцы жилых домов, которые находятся в пределах газифицированных населенных пунктов. Росреестр решил напомнить, какие тонкости нужно учесть, чтобы воспользоваться этой программой.



Львиная доля населенных пунктов в Чувашии газифицирована. Но есть дома, которые по различным причинам до сих пор не имеют этого блага цивилизации. Программа социальной догазификации предполагает, что если в населенном пункте есть газопровод, то до границы участка его проведут бесплатно, независимо от того, как далеко расположен дом. Ответственность по проведению газа на территории участка и его подключению непосредственно в доме ляжет на собственника.



Руководитель Управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева уточняет, что бесплатно газифицироваться смогут только те объекты, которые поставлены на кадастровый учет и права на которые зарегистрированы в реестре прав. Без подтверждения прав на земельный участок и дом стать участником социального проекта не получится. Документом, который доказывает, что вы являетесь владельцем недвижимости, является свидетельство, выданное до 2017 года, либо выписка из ЕГРН, датированная после 2017 года.



Если участок находится в границах садоводческого товарищества в населенном пункте, то доведение газопровода до СНТ будет бесплатно. Но на территории дачного объединения строительство газораспределительной сети будет осуществляться за счет граждан.

Программа социальной газификации будет действовать до 31 декабря 2022 года.



Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашии.