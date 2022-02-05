Победитель всероссийского конкурса сочинений

Десятилетия отделяют нас от суровых дней войны, но нельзя забывать имена тех, кто отдал свою жизнь за то, чтобы жили мы: память о них не имеет срока давности!

По результатам Всероссийского конкурса сочинений «История моей семьи в годы Великой Отечественной войны, вклад в Великую Победу», посвященного 80-летию начала Великой Отечественной войны 1941—1945, организатором которого стали Всероссийская и региональная общественные организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов, победителем стала ученица 11 класса Князькова Ксения (руководитель работы — учитель ИЗО и технологии Князькова Е.А.)



Источник: школа № 3.