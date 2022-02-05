Новый прожиточный минимум на 2022 год

Величина регионального прожиточного минимума на душу населения на 2022 год составит 10756 рублей. Это на 952 рубля больше по сравнению с показателем текущего года. По основным социально-демографическим группам населения величина прожиточного минимума: для трудоспособного населения – 11724 рубля (рост на 12,6 %), для пенсионеров – 9250 рублей (рост на 9,3 %), для детей – 10433 рубля (рост на 5,6 %).



Прожиточный минимум используется в качестве показателя, от размера которого рассчитываются пособия для семей с детьми, социальные доплаты к пенсиям, а также он используется в качестве критерия нуждаемости при назначении социальных выплат. В связи с этим ожидается рост количества получателей государственной помощи, а также соответствующее пропорциональное увеличение размеров выплат.



ОСЗН г.Шумерли и Шумерлинского района.