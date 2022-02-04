Участники организованного преступного сообщества, совершавших мошенничества через Интернет, приговорены к длительным срокам лишения свободы

Уголовное дело по 56 эпизодам преступлений расследовалось следствием МВД по Чувашской Республике.

Летом 2019 года сотрудниками управления уголовного розыска МВД по Чувашской Республике вместе с коллегами из Главного управления уголовного розыска МВД России, оперативниками из Волгоградской и Саратовской областей при участии Росгвардии была проведена крупномасштабная операция в ряде регионов страны, в результате которой были задержаны участники организованного преступного сообщества. Злоумышленники совершали мошенничества под предлогом продажи автозапчастей через Интернет. Потерпевшие перечисляли им предоплату или полную стоимость за товар, но взамен ничего не получали.

Следствием МВД по Чувашской Республике было установлено, что организатором и руководителем преступного сообщества являлся ранее судимый уроженец одной из стран ближнего зарубежья, который вовлек в криминальную деятельность 7 человек. Большинство из них не имели регистрации на территории России.

В ходе расследования уголовного дела, объем материалов которого составил более 50 томов, следователем совместно с оперативниками удалось доказать причастность участников сообщества к 56 эпизодам преступлений. Установлено, что злоумышленники действовали в составе организованного преступного сообщества, у них имелась четкая иерархия, распределение ролей, меры строгой конспирации.

Потерпевшими по делу признаны 49 человек, проживающих на территории Московской и Волгоградской областей, Чувашской Республики и других регионов России. В настоящее время принимаются меры по возмещению им материального ущерба.

Приговором Подольского городского суда Московской области участникам преступного сообщества назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 15 лет. Приговор еще не вступил в законную силу.

Пресс-служба МВД по Чувашской Республике