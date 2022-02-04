Тиражировать бережливые технологии в Чувашии будет центр компетенций

Вопрос создания центра компетенций, который будет внедрять методики оптимизации процессов, находится на контроле Минэкономразвития Чувашии. Одна из приоритетных задач - обучать кадры инструментам бережливого управления.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрий Краснов, в режиме ВКС, обсудил реализацию программы «Эффективный регион» с экспертами. В 2021 году запущено более 200 проектов в органах исполнительной власти и администрациях муниципалитетов. Ожидаемый результат — 527 тысяч часов высвобожденного рабочего времени, стоимость которого достигает 50 миллионов рублей

Один из показательных примеров внедрения бережливых технологий стала оптимизация процессов, связанных с предоставлением государственных услуг гражданам и бизнесу.

«Для нас крайне важно добиться культуры бережливого производства, достучаться до каждого. Оптимизация процессов касается и офисных сотрудников, и тех, кто работает в заводских цехах. В этой связи тема создания регионального Центра компетенций, как никогда актуальна. Необходима структура, которая будет оказывать методическую и экспертную поддержку предприятиям и организациям на постоянной основе», — отметил вице-премьер Дмитрий Краснов.

Минэкономразвития Чувашии.