Сall-центр единого номера «122» по вопросам COVID-19 работает круглосуточно

Начиная с прошлой недели, при подозрении на коронавирусную инфекцию, стало возможным вызывать врача на дом по номеру «122». Главный call-центр единого телефонного номера «122» по вопросам COVID-19 расположен на базе Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи. 3 февраля в нем побывали депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Алла Салаева и вице-премьер правительства-министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов.

Следует отметить, что операторы колл-центра работают посменно и круглосуточно. Для более качественного и доступного оказания медпомощи населению к работе подключены и волонтеры. Всего на базе учреждения по линии «122» трудятся 45 сотрудников: 21 из них — это основной состав, 23 — студенты и еще 1 психолог.

Как отметила главный врач Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Ольги Краузе, данный call-центр является главным звеном по линии «122», также имеются периферические — их в Чувашии 49.