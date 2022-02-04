Послание-2022: цели определены, задачи поставлены

28 января в Чувашской государственной филармонии Глава республики Олег Николаев

выступил с Посланием к Государственному Совету Чувашской Республики.

Предлагаем читателям ознакомиться с основными положениями документа в изложении.

Полный текст размещен на официальном портале органов власти Чувашской Республики.

Чувашская Республика стала первым регионом России, который системно подошел к вопросу увековечения памяти о героях трудового подвига на примере строителей оборонительных рубежей на территории нашего Отечества.

В республике установлена памятная дата: 28 октября – День памяти строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Знаковым событием стало решение Президента Российской Федерации присвоить городу Чебоксары статус города трудовой доблести. Возведение мемориала «Строителям безмолвных рубежей» в Козловском районе намечено завершить летом текущего года.



Необходимо продолжить работу по популяризации темы трудового подвига в тылу через развитие школьных музеев, создание научного центра изучения архивных материалов, а также формирование постоянно действующих экспозиций как в Национальном музее, так и в районах республики.



Отмечая огромную роль в работе по названному направлению поисковых отрядов, нужно пересмотреть размер грантов, направленных на поддержку поисковых отрядов и объединений. Минобразования Чувашии поручено подготовить соответствующие предложения.

Видится правильным устранить несправедливость по отношению к труженикам тыла. Так сложилось, что ежемесячные выплаты ветеранам труда выше, чем у тружеников тыла. Правильным было бы как минимум их сравнять. Минтруду Чувашии совместно с Минфином поручено выработать соответствующие решения.



2022 год объявлен в Чувашии Годом выдающихся земляков. Одним из ключевых мероприятий, посвященных выдающимся землякам, станет запланированный в рамках Дня Республики Форум земляков.

Еще в прошлом году были выделены средства на актуализацию проектно-сметной документации мемориального комплекса А.Г. Николаева. Минкультуры Чувашии в кратчайшие сроки предстоит решить все формальности и совместно с Минстроем Чувашии запустить процесс проектных работ для включения объекта в программу финансирования.



Необходимо создавать условия для культуры, традиций и родных языков всех национальностей и народов, проживающих на территории республики. Особенно важно наладить системную работу в названной сфере в объявленный Президентом страны Год культурного наследия народов России.

Создана Национальная школа вышивки. В рамках празднования Дня вышивки два года подряд мастерами вышивки создавались шедевры: в 2020 году – сурпан ПĔРЛЕ, в 2021 году – вышитая карта Чувашии. Это вдохновило на создание вышитой карты России. Получена поддержка федерального правительства и обеспечено вовлечение в данный проект всех регионов России. Минкультуры Чувашии поручено обеспечить четкое и своевременное администрирование намеченных мероприятий.



Правительством республики направляются беспрецедентные в сравнении с прошлыми годами бюджетные инвестиции.

Объемы финансирования отраслей, курируемых Минкультуры Чувашии, в консолидированном бюджете Чувашской Республики за четыре года увеличились в 2 раза и в 2020 году составили 3,8 миллиарда рублей, в 2021 году – 4,4 миллиарда рублей.

В этом году объявлен старт пятилетки строительства ежегодно не менее 5 новых сельских домов культуры и проведения капитального ремонта не менее 10, строительства учреждений культуры клубного типа в модульном исполнении. На данное направление в бюджете заложено 318 миллионов рублей.



В прошлом году была поставлена задача начать строительство 5 школ. Однако возникло множество нюансов: затянулось определение четких и конечных критериев запуска программы, не менее существенным стало неисполнение взятых на себя обязательств как со стороны муниципалитетов, так и со стороны застройщиков. В итоге на текущий момент подтверждено финансирование на школу в микрорайоне «Университетский» города Чебоксары на 2023–2024 годы. Минстрою Чувашии совместно с Минфином и Минобразования Чувашии поручено проработать возможность начала строительства названной школы уже в этом году.



В рамках программы комплексного развития сельских территорий должно начаться строительство школы в Мариинском Посаде с завершением работ в следующем году. Программа строительства школ с участием Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» позволит республике претендовать на строительство 5 школ в Чебоксарах, а также в Кугесях и Новочебоксарске.

Чувашия в прошлом году первой среди регионов страны запустила масштабную программу капитального ремонта школ и детских садов с износом свыше 50 процентов. Всего модернизировано 53 школы, 35 детских садов и 3 детских оздоровительных лагеря. На это было направлено более 2 миллиардов рублей. В этом году аналогичная программа запускается по всей стране. Чувашская Республика заявила на 2022—2023 годы о 31 школе. На эти цели выделено 2,3 миллиарда рублей из федерального бюджета. Минобразования Чувашии совместно с органами местного самоуправления поручено доработать вопрос включения еще 78 школ, в которых также требуется капитальный ремонт, в перечень объектов на 2023—2025 годы. Кроме того, в зоне внимания остаются школы с высоким износом, но не подпадающие под названную программу, как следствие, требующие строительства новых корпусов. Это школы в с. Чурачики Цивильского района, с. Янгличи Канашского района, д. Арабоси Урмарского района, с. Стемасы и Чуварлеи Алатырского района. Задача – предпринять все усилия для обеспечения должного образовательного и воспитательного процесса в названных школах. Используя федеральные инструменты и механизмы, а также внутренние республиканские и муниципальные возможности, в ближайшие 3 года запустить их строительство.



Систему школьного и профессионального образования нужно выстроить таким образом, чтобы она была ориентирована на удовлетворение потребностей экономики региона в кадрах и ясно раскрывала детям возможности и перспективы самореализации.

Минобразования Чувашии совместно с органами местного самоуправления предстоит реализовать в этом году масштабный профориентационный проект «УПК 21 – Учебно-производственные классы». Проект пока запущен в школах города Чебоксары сетью профильных классов по направлениям «Педагогика», «Медицина», «Сельское хозяйство», «Машиностроение», «Электроэнергетика» и «IT». Необходимо расширять географические границы проекта, в идеале охватив каждое муниципальное образование. Минобразования Чувашии поручено продолжить данную работу с учетом запускаемого в 2022 году крупномасштабного федерального проекта «Профессионалитет», а также разработать и реализовать комплекс мероприятий по привлечению выпускников школ для продолжения образования в вузах и учреждениях среднего профессионального образования, расположенных на территории Чувашской Республики.



Наша задача – продолжить работу по патриотическому воспитанию.

Центром компетенций и координирующим звеном работы по патриотическому воспитанию призван стать Центр «АВАНГАРД», который раскроет свои двери для круглогодичных сборов уже в этом году на базе лагеря «Звездный» в Цивильском районе.



Через обновление инфраструктуры республиканских детских оздоровительных центров необходимо продолжить практику создания специализированных центров развития детей. Минобразования, Минспорту и Минздраву Чувашии поручено представить соответствующие предложения.



Одними из ключевых факторов, влияющих на качество образования, являются укомплектованность образовательных организаций высокопрофессиональными педагогическими кадрами и мотивация самих педагогов.

Минобразования Чувашии рекомендовано подготовить предложения о внесении изменений в отраслевую систему оплаты труда, предусматривающих введение стимулирующих выплат для педагогов, осуществляющих наставническую и научно-исследовательскую деятельность в образовательных организациях, распространяющих передовые педагогические технологии, оказывающих методическую помощь коллегам.



Существенная активизация требуется в работе правительства в области молодежной политики.

Необходимо создать в Чувашии площадку под условным названием Дом молодежи или Центр молодежного развития, которая могла бы объединить основные направления реализации молодежной политики, выступить центром компетенций проектной и креативной деятельности молодежи, стать площадкой для проведения мероприятий различных направлений и масштабов. Минобразования Чувашии поручено проработать данный вопрос с администрацией города Чебоксары.

В минувшем году повышен предельный возраст для получения специальных стипендий Главы республики для представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность до 35 лет. Учитывая, что размер стипендии не индексировался с 2009 года, предложено повысить его до 2500 рублей.



Продукция агропромышленного комплекса Чувашии в последние годы получает все большее признание у зарубежных потребителей. Это еще раз доказывает, что необходимо масштабировать рынки сбыта востребованной продукции и на кооперационных принципах вовлекать в процесс производства сырья мелких товаропроизводителей.

Задача – действовать в направлениях импортозамещения в производстве племенного скота, инкубационных яиц, хмеля, семян картофеля и овощей. Для этого следует создать научно-лабораторный комплекс племенного животноводства, включающий в себя лаборатории геномной селекции, трансплантации эмбрионов. Начать работу над реализацией проекта строительства высокотехнологичного племрепродуктора второго порядка мощностью 50 миллионов штук инкубационного яйца в год. Это позволит обеспечить потребности птицефабрик Чувашии и на 36 процентов покрыть потребность предприятий всего Приволжского федерального округа. Продолжить работу над созданием производственно-технологической инфраструктуры для развития хмелеводства. Создать специализированную площадку по интенсивному производству и глубокой переработке овощей и картофеля, а также ускорить создание отечественных семенных сортов картофеля в хозяйствах республики.



Следует ускорить процесс создания агромаркета, призванного обеспечить как прямую коммуникацию с потребителем, так и использование дистанционных форм продаж.

Предложено вдвое увеличить объемы финансирования проекта «Агростартап», дополнив федеральный механизм финансирования республиканским, а также сохранить в этом году в рамках гранта «Перспектива» поддержку ягодоводства. Учитывая многочисленные обращения селян и то, что в республике много неиспользуемых водных ресурсов, нужно включить в эту программу развитие аквакультуры.



Туризм является важным треком в привлечении внимания к нашей республике, к ее брендированию и привлечении дополнительных инвестиций в индустрию гостеприимства и потребительский рынок.

В связи с этим в прошлом году создано Агентство по развитию туризма Чувашии. Перед ним поставлена серьезная задача по созданию региональной цифровой платформы, так называемого туристического портала. Разработаны и утверждены концепция и государственная программа развития туризма в Чувашской Республике. Подписано соглашение с корпорацией «Туризм РФ» о совместной работе по реализации еще одного проекта, разработанного и представленного в рамках фронтальной стратегии «Создание межрегионального брендового маршрута «Рунический путь» до 2030 года. Минэкономразвития Чувашии предстоит в этом году провести мастер-планирование туристических площадок или центров «Рунического пути» в Чувашии. Таким образом, до 2024 года включительно предполагается создать обеспечивающую инфраструктуру туристических площадок маршрута на территории республики.



Необходима организация в Чувашии межрегионального конгрессно-выставочного комплекса. Минэкономразвития Чувашии поручено проработать с заинтересованными ведомствами все организационно-технические вопросы, связанные с запуском этого проекта.



В 2021 году успешно проведены экскурсии на девяти промышленных предприятиях республики для более чем трех тысяч человек, 50 процентов из которых – это учащиеся школ, студенты техникумов и вузов. Промышленный туризм республики получил высокую оценку Агентства стратегических инициатив, проект вошел в акселератор «Проектирование туров по промышленному туризму». В этом году необходимо подключить к проекту и другие предприятия республики, подготовить программы туристических маршрутов для разных целевых групп.



Чувашия стала первым регионом в России, который в сложнейших конкурсных условиях заключил соглашение о реализации специального инвестиционного контракта 2.0.

На территории республики планируется реализовать проект по локализации в рамках импортозамещения производства тракторной техники малой и средней мощности. Тем самым площадка Чебоксарского тракторного завода не просто пополнится новой производственной линией, но и станет центром разносторонних компетенций машиностроения различного применения.



Республика имеет великолепные возможности активного освоения новых, так называемых ESG-технологий – прежде всего, производства солнечных батарей и технологий использования солнечной энергетики. Целесообразно уже в этом году запустить процесс реализации совместно с крупнейшим в России производителем солнечных модулей ООО «Хевел» проекта по строительству в республике такой электростанции. Минпромэнерго Чувашии совместно с Минэкономразвития Чувашии поручено организовать данную работу.



Жилищное строительство, являясь одним из драйверов экономического развития, выполняет важнейшую функцию в части создания условий жизни по современным стандартам.

В прошлом году республика впервые за последние годы выполнила план по вводу жилья, увеличив объемы строительства к предыдущему году на 24 процента. Стоит задача не только сохранить достигнутые показатели, но и обеспечить их дальнейший устойчивый рост.



В прошлом году на опережающее строительство объектов инфраструктуры на площадках комплексной застройки было направлено более 625 миллионов рублей бюджетных средств, созданы необходимые условия для строительства 150 тысяч квадратных метров жилья. В ближайшие годы расходы на данные цели планируется значительно увеличить. В прошлом году Правительством России одобрено предоставление инфраструктурного бюджетного кредита в сумме 3,7 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на опережающее строительство объектов инфраструктуры на 5 площадках комплексной застройки для строительства более 800 тысяч квадратных метров жилья.



Необходимо уделить внимание эффективности освоения выделенных под жилищное строительство земельных участков, а также полноте учета объектов индивидуального жилищного строительства. Для этого Минстрою Чувашии, Минэкономразвития Чувашии совместно с органами местного самоуправления поручено провести инвентаризацию названных объектов.



В 2021 году жилищные условия улучшили 4,5 тысячи человек, или 1400 семей, из которых четверть воспользовались новыми механизмами поддержки, запущенными в прошлом году. Это единовременная денежная выплата на оплату первоначального взноса по ипотеке и жилищные сертификаты как детям-сиротам, так и многодетным семьям с восемью и более несовершеннолетними детьми. Предложено расширить действие названных механизмов по максимально возможным направлениям.



Поставлена задача досрочно завершить действующую программу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Планируется переселить 530 граждан, проживающих в 219 жилых помещениях в 24 аварийных многоквартирных домах. Это позволит уже в 2023 году войти в одноименную программу по жилью, признанному аварийным на 1 января 2020 года. Здесь уже речь идет о 300 домах, 4 тысячах жителей, 80 тысячах квадратных метров жилья.

В прошлом году в соответствии с решениями Президента России в Чувашии догазифицировано 528 домовладений. Еще 1873 домовладения — в плане работы на текущий год.



Не менее значимы благоустройство всех населенных пунктов республики и запуск модернизации устаревших систем коммунальной инфраструктуры, состояние которой напрямую определяет качество жизни наших граждан.

С прошлого года возобновлено строительство группового водовода Батыревского, Шемуршинского и южной части Комсомольского районов. Учитывая, что объект является незавершенным, а строительство начато еще в 2014 году, предстоит провести большой объем ревизионных и пуско-наладочных работ уже в текущем году.



Важно запроектировать новую схему водоснабжения города Шумерли, реализацию которой необходимо синхронизировать с работами при строительстве трассы М-12.

Ожидается запуск федеральной программы модернизации систем жилищно-коммунального хозяйства за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, которая будет финансироваться из Фонда национального благосостояния. Чувашия уже подала заявку на получение средств в объеме 1,2 миллиарда рублей для строительства тепловых сетей в городах Шумерля и Козловка.



В 2021 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и за счет средств республиканского бюджета в Чувашии благоустроены почти 230 общественных пространств и дворовых территорий. Примерно столько же ожидается в этом году.



В этом году запланирована установка не менее 50 многофункциональных детских игровых комплексов с зонированием по возрасту и интересам. На эти цели из республиканского бюджета направят 500 миллионов рублей.



В республике успешно реализуются проекты развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах. Это так называемые инициативные проекты.

В 2021 году в городах реализованы 40 инициативных проектов, а в селах и деревнях – 916 проектов строительства дорог, создания и модернизации коммунальной и социальной инфраструктуры. На текущий год прошли конкурсный отбор уже 862 проекта. Учитывая многочисленные обращения жителей и глав администраций сельских поселений, необходимо увеличить лимит общей стоимости проектов (он сейчас ограничен 10 млн рублей) муниципальных районов с численностью населения свыше 15,3 тыс. человек с ограничением до 14 миллионов рублей.



Состояние дорог и транспортной инфраструктуры имеет приоритетное значение для качества жизни населения.

Предварительные договоренности на федеральном уровне позволяют претендовать на дополнительные средства в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в размере около 1 миллиарда рублей, и Минтрансу Чувашии следует довести до конца предварительно достигнутые договоренности и сократить пока еще некоторое отставание Чувашской Республики в плане достижения нормативных показателей дорог в рамках названного проекта.



Не снимается вопрос ликвидации грунтовых разрывов автомобильных дорог между муниципальными образованиями. В текущем году планируется ликвидировать разрыв между Мариинско-Посадским и Козловским районами.



Общественный транспорт и пассажирские перевозки требуют полной перезагрузки. В этой связи запущена работа по транспортному планированию, что должно стать основой реформирования данной сферы. Минтрансу Чувашии предстоит обеспечить в текущем году начало межрегиональных пассажирских перевозок по Волге, а также завершить разработку стратегии пассажирских перевозок в республике и начать активно ее реализовывать.



Кроме того, в 2021 году Правительство Российской Федерации включило республику в число 16 пилотных регионов по развитию электротранспортной инфраструктуры, что в ближайшие 5 лет даст возможность серьезно увеличить количество транспортных средств на электрической тяге. Минпромэнерго Чувашии поручено разработать схему перспективного развития зарядной инфраструктуры на территории республики. Работу необходимо синхронизировать с модернизацией тяговых подстанций для обеспечения стабильных перевозок жителей городов.



В последние два года органы исполнительной власти в корне поменяли подходы в своей работе, как это принято сейчас говорить, прошли серьезный путь трансформации.

Вместе с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» в рамках проекта «Эффективный регион» в истекшем году взят курс на повышение эффективности процессов органов республиканской и муниципальной власти. Речь идет о формировании новой корпоративной культуры государственного управления, нацеленной на удовлетворение запросов и ожиданий жителей Чувашской Республики. Выбраны направления централизации функций, которые в виде сервиса обеспечивают деятельность всех органов исполнительной власти. Это бухучет, закупки, хозяйственное и транспортное обеспечение, информационные технологии, кадровое обеспечение и развитие кадрового потенциала, антикоррупционная деятельность. Такой подход за короткий период обеспечил создание центров компетенций, повышение уровня сервиса и уменьшение затрат на условную единицу, что позволило высвободить около 527 тысяч часов.

Задача на 2022 год – завершить процедуру формирования и сопровождения кадрового резерва органов исполнительной власти в соответствии с передовыми отечественными и мировыми стандартами.



Цифровая трансформация имеет серьезное значение для повышения уровня государственного управления, экономического потенциала Чувашской Республики, привлечения дополнительных инвестиций в регион, создания новых высокопроизводительных рабочих мест, развития социальной сферы.

В прошедшем году проделана колоссальная работа по подготовке и защите Стратегии и программы цифровой трансформации. В результате Чувашия вошла в первую тройку регионов России по количеству представленных 128 проектов в 17 отраслях. Сейчас важно их активно реализовывать.



Сервис ТелеМФЦ не только показал себя удобным для пользователей, но и покорил экспертов на межрегиональном конкурсе IT. Разработанный проект телеМФЦ позволяет вовлечь в систему поддержки и развития бизнеса широкую сеть офисов МФЦ по всей республике, тем самым обеспечить доступность форм поддержки не только в цифровом формате, но и посредством личного общения предпринимателя со специалистом. В текущем году поставлена задача полномасштабно внедрить этот сервис, в том числе для удаленного оказания услуг и онлайн-консультаций предпринимателей, а также использовать формат ТелеМФЦ для оказания правовой онлайн-помощи гражданам, что позволит сократить время получения бесплатной юридической помощи в республике.



В сельском хозяйстве необходимо обеспечить вхождение в национальную платформу «Цифровое сельское хозяйство», создание централизованной цифровой платформы племенного животноводства, запуск цифровой платформы доставки фермерской еды «Свое. Родное», в транспортной отрасли – внедрение к 2024 году интеллектуальной транспортной системы, в энергетике – пилотирование проекта «Цифровой комплексный энергорайон», в сфере безопасности жизнедеятельности – построение регионального сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».



Отдельным значимым направлением является цифровая трансформация контрольно-надзорной деятельности. В 2021 году все органы власти Чувашской Республики, реализующие такие функции, перешли на новую цифровую платформу, которая обеспечивает прозрачность, понятность и обоснованность обязательных требований для предпринимателей и, как следствие, формирует среду доверия бизнеса к контролирующим органам. Задача перед органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления, реализующими такие функции, — сместить акцент с проведения контрольных мероприятий на профилактику нарушений.



В целях организации эффективной технологической поддержки информационного и экспертно-аналитического обеспечения процессов подготовки и принятия решений, повышения уровня информационного взаимодействия органов государственного, регионального и муниципального управления необходимо создать Ситуационный центр Главы Чувашской Республики.



Еще более важным направлением работы является обеспечение высокоскоростным интернетом всех населенных пунктов Чувашии. Задача — решить данный вопрос к 2024 году включительно.



Даже в условиях развитой экономики, комфортной среды обитания вопросы поддержки людей и семей остаются важной государственной задачей.

В действующем законе о бюджете Чувашской Республики заложена индексация социальных выплат и пособий гражданам в размере 4 процентов согласно прогнозным значениям. Но реальная инфляция за прошлый год сложилась существенно выше. Предложено проиндексировать названные выплаты в соответствии с реальной инфляцией с 1 февраля на 8,86 процента.



С прошлого года начата реализация механизма осуществления всех социальных выплат по принципу социального казначейства. Причем Президентом России ставится задача на основе данных личного профиля проактивно доводить до граждан информацию о положенных мерах государственной поддержки. Минтруду Чувашии совместно с Минцифры Чувашии поручено представить «дорожную карту» реализации названной задачи.



В прошлом году единовременно улучшили жилищные условия семей, имеющих 8 и более детей, многодетные семьи освобождены от уплаты транспортного налога на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, обеспечено с этого учебного года бесплатное горячее питание в школах детей из многодетных малоимущих семей. Принят и ряд других решений.



Хорошим подспорьем в популяризации института семьи и ее поддержке станут создаваемые на базе социально-реабилитационных центров консультативно-методические центры «Мой семейный центр». В текущем году планируется открыть два таких центра в Шумерле и Чебоксарах.

Кроме того, значимой для государства и общества задачей является создание условий для активного долголетия, поддержания и сохранения здоровья старшего поколения, его активное вовлечение в общественную и волонтерскую деятельность. С этой целью на базе центров социального обслуживания реализуется проект «Мой социальный центр». В прошлом году открыты пять таких модельных центров в Алатыре, Козловке, Чебоксарах, Шумерле и Новочебоксарске. В течение года планируется реализовать проект еще в трех районах республики – в Канашском, Чебоксарском и Ядринском.



В числе приоритетных направлений – государственная поддержка инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, создание для них оптимальной среды жизнедеятельности и равных возможностей. С целью увеличения количества детей из районов и городов республики, охваченных реабилитационными услугами, планируется модернизация Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. Также в 2022 году стоит задача приступить к апробации пилотного проекта по оказанию государственной услуги в сфере социального обслуживания на дому инвалидов молодого возраста, проживающих в сельской местности, в форме социального заказа.



По числу граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, а это практически каждый второй житель, Чувашия занимает 22 место по России и пятое место в Приволжском федеральном округе.

Действуют такие проекты, как «Самбо в школе», «Шахматы в школе», «Футбол в школе» и другие, благодаря которым каждый школьник может реализовать себя в доступных и массовых видах спорта. Хорошим подспорьем могут стать республиканские программы по доведению футбольных полей в районах и городах до единого стандарта на 2023—2025 годы и программа «Современный школьный стадион», которую планируется реализовать до 2030 года. Минспорту Чувашии поручено вести по этому направлению системную работу.



Вся спортивная инфраструктура в республике обновляется или строится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» и республиканской адресной инвестиционной программы. На эти цели за последние два года направлено около 1 миллиарда 300 миллионов рублей.



В текущем году ожидается завершение нескольких крупных объектов. Это масштабная реконструкция спортивного комплекса спортивной школы олимпийского резерва № 3 в Новочебоксарске, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в селе Ишлеи. В этом же году начнется строительство двух крытых катков в Чебоксарах.



Предложено по аналогии с премиями участникам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр увеличить размер премий спортсменам Чувашской Республики и их тренерам за достижение высоких спортивных результатов на международных соревнованиях.