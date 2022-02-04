С Николаем Андреевичем Чурашовым мы встретились в преддверии его юбилея. Бодрый, подтянутый, оптимистичный… как будто и не было перерыва в нашем общении в несколько десятков лет.



Я — ученица в школе № 3. Он — наш любимый физрук. Нам однозначно повезло с учителем физкультуры: строгий, требовательный, невероятно преданный своему делу. Тогда, по моим подсчетам, ему было чуть более 30 лет.

В памяти всплывают уроки в стареньком спортзале: вот я мчусь через козла и — о чудо! — успешно его преодолеваю. С конем взаимоотношения были не такими успешными. Перед этим грозным спортивным снарядом я всегда испытывала какой-то необъяснимый страх.

Помню, для меня было открытием: чтобы попасть в баскетбольное кольцо, надо метиться в нарисованный квадрат за кольцом. Надо сказать, это получалось у меня неплохо.

Если погода позволяла, мы шли на стадион бежать стометровку, прыгать в длину или метать снаряд. Весело было!



Особенно мне нравились зимние уроки физкультуры. Школьные лыжи в руки – и мы с одноклассниками шагаем в городской парк. Один круг, другой… вот урок и закончился. Просто кататься я любила, а вот заезды на время – не очень. Я и сейчас не люблю ехать на лыжах быстро, от каждого движения хочется получать удовольствие, любоваться зимней природой вокруг…

Кто-то из ребят (уже вне уроков) серьезно занимался футболом или хоккеем, кто-то – баскетболом.

Когда в школе построили новый спортзал, помню, к баскетболу стали относиться очень серьезно, а первенства города среди школ остались одним из ярких воспоминаний школьно-спортивной жизни.



Лично для меня Николай Андреевич Чурашов стал идеалом физкультурника. Он не просто проводил с нами уроки, но и целенаправленно стимулировал к занятию спортом, повышал в наших глазах престиж здорового образа жизни, как бы это пафосно ни звучало.

С тех пор с учителем физкультуры мы не виделись. Договорились о встрече в преддверии его 75-летия. Встретились и ожидаемо душевно пообщались.



Родился будущий почетный работник общего образования РФ, кандидат в мастера спорта по легкой атлетике 6 февраля 1947 года в селе Кочетовке Горьковской области. Родители были простыми колхозниками, работящими, трудолюбивыми. Николай был шестым ребенком. Шестым и единственным. Так получилось — пятерых малолетних детишек родители друг за другом похоронили. Времена были непростые — когда дети заболевали, медицинской помощи ждать было неоткуда. Так и вырос Николай в семье единственным и любимым ребенком. Родители всячески его оберегали, холили и лелеяли.



Старший Чурашов прослужил всю войну за рулем автомобиля, дошел до Вены… Именно он направил сына на спортивную стезю, за что Николай Андреевич ему безмерно благодарен.

Еще в средних классах школы Николай серьезно увлекся спортивными тренировками, а в 10 классе выиграл первенство Горьковской области по легкоатлетическому кроссу. Потом были и другие победы, но та, первая, ему памятна особо.



Не последнюю роль в спортивной судьбе Н.А. Чурашова сыграл один из сильнейших спортсменов-легкоатлетов СССР того времени Николай Николаевич Новиков, основавший в Кстове школу легкой атлетики. Он вовремя заметил юного талантливого спортсмена и некоторое время курировал.

После окончания школы Н.А. Чурашов уехал в Нижний Тагил. В его трудовой книжке значится – «слесарь-ремонтник «Уралвагонзавода». Но по специальности ему трудиться фактически не пришлось. Узнав, что новый работник спортсмен, руководство тут же отправило его на областной легкоатлетический кросс, после победы на котором он был включен в юниорскую сборную России от Свердловской области. Было нашему герою тогда всего 17 с половиной лет.



В 1963—1965 годах Н.А. Чурашов неоднократно становился чемпионом Свердловской области на средних дистанциях (800-1500 м), выигрывал первенство области и по лыжам. Позднее он вошел во взрослую сборную страны. Сборы по всему Союзу, общение с мастерами спорта, соревнования, чемпионаты, первенства… За четыре года нижнетагильского периода он объездил всю страну, благо, руководство завода спорт всячески поддерживало.



Когда серьезно заболела мама, Николай Андреевич вернулся в родную Кочетовку. Около трех лет работал физруком в местной школе. Но без большого спорта он уже не мог. Когда маме стало получше, он принял решение ехать в Пензу, где в скором времени успешно занял свою достойную нишу, выступая за сборную Пензенской области. В копилке наград тех лет – неоднократные победы и призовые места на легкоатлетических состязаниях союзного уровня.



В 1973 году Николай Андреевич вновь вернулся в Кочетовку, обзавелся семьей – сыграл свадьбу с односельчанкой Лидией. К тому времени он уже заочно окончил Центральную школу тренеров РСФСР в Малаховке и получил диплом тренера по легкой атлетике. Из стен этого престижного училища под Москвой вышло не одно поколение именитых физкультурников и спортсменов.

В 1977 году, когда дочке Наденьке было три года, семья переехала в Шумерлю. Первым местом работы молодого физкультурника стала средняя школа № 3. Те годы он вспоминает с особой теплотой: хоть и не было в школе обустроенного спортивного зала, да и инвентарь оставлял желать лучшего, ему импонировало доброжелательное отношение руководства школы ко всем его начинаниям, дружный педагогический коллектив.



Уже имея за плечами опыт тренерской работы, Николай Андреевич вне уроков готовил несколько разновозрастных команд по хоккею. Победы в городских играх безоговорочно обеспечивали его воспитанникам участие в республиканских соревнованиях, откуда ребята зачастую приезжали с заслуженными победами.



При нашем разговоре Николай Андреевич с легкостью вспоминает имена школьников начала 80-х, не раз становившихся под его тренерским началом чемпионами республики по хоккею.

В 1985 году в педагогической биографии Н.А. Чурашова начался новый период — работа в средней школе № 1. Это были особенные годы! Здесь физрук вплотную занялся баскетболом, готовил команды мальчиков и девочек на серьезном уровне. С республиканских соревнований юные спортсмены заслуженно приезжали с победами и призовыми местами.



Результаты, конечно, приходили не сразу, а вследствие долгих тренировок и упорной подготовки. В этом, безусловно, очевидна заслуга тренера – Николай Андреевич в подготовке спортсменов всегда умел правильно расставить акценты, не только физически, но и психологически подготовить ребят к соревнованиям.



В те годы, вспоминает Николай Андреевич, он уделял особое внимание материальной составляющей: благодаря финансовой поддержке шефа школы — завода спецавтомобилей — и форма у его воспитанников была самая лучшая, и первые в городе пластиковые лыжи.

В первой школе Н.А. Чурашов проработал ни много ни мало 19 лет, своевременно окончил факультет физического воспитания Казанского педагогического института. На заслуженный отдых ушел в 2004 году, имея за плечами 36-летний педагогический стаж.



Н.А. Чурашов гордится своими учениками, нашедшими себя в жизни. Пусть они и не стали большими спортсменами, но уроки физкультуры в их судьбе однозначно сыграли самую положительную роль.



Николай Андреевич во всём по-настоящему счастливый человек. С супругой они идут рука об руку уже 49-й год. Настоящие единомышленники, поддержка и опора друг для друга. Лидия Васильевна в свое время была перспективной лыжницей, еще в школьные годы имела 1-й разряд, так что спортивные пристрастия супруга полностью понимает и разделяет.



Чурашовы воспитали двоих дочерей. Обе окончили Чебоксарский филиал Нижегородской академии МВД России. Старшая Надежда 15 лет возглавляла подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН МО МВД России «Шумерлинский»). В настоящее время работает начальником Отдела социальной защиты населения города Шумерли и Шумерлинского района.

Младшую Елену отец в школьные годы серьезно увлек спортом – она была и баскетболисткой перспективной, и бегала быстро, и стреляла отлично. Сейчас Елена служит в Нижегородской транспортной полиции.



Двадцатишестилетний внук Александр хоть и не пошел по стопам деда, но в школьные годы показывал неплохие результаты в легкой атлетике. Теперь он живет в Москве, женат, в семье подрастает дочка София – отрада всех Чурашовых.



Николай Андреевич и сегодня, в свои 75 лет, ведет активный образ жизни, ежедневно поддерживает физическую форму, всегда в движении. В зимнее время частенько отправляется в парк на лыжню, благо, живет совсем рядом.



По признанию Чурашова, он не оставляет мечты воспитать новое поколение хоккеистов. И это не просто слова. В свое время, рассказывает, еще когда учился в Малаховском училище, ему посчастливилось побывать на нескольких тренировках ЦСКА у легендарного Анатолия Тарасова!

«Вот возьму семилеток и за два-три года сделаю из них настоящих хоккеистов!» — уверенно восклицает мой собеседник. Для этого у него есть самое главное – любовь к спорту и к детям.

Так что в профессии Николай Андреевич Чурашов сказал еще не всё. Он просто взял паузу.

Ольга Дмитриева.