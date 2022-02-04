В 2022 году Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов в рамках национального проекта «Культура» проходит в номинации «Культура – это мы!». К участию приглашаются театральные, цирковые и хореографические коллективы классического или стилизованного народного танца, академические хоры, вокально-хоровые ансамбли и духовые оркестры, имеющие звания «народный», «образцовый» или «Заслуженный коллектив народного творчества».

Цель фестиваля-конкурса — поддержка творческих инициатив, способствующих самовыражению и самореализации широких слоев населения, в первую очередь талантливых детей и молодежи. Главный приз — 20 грантов по 2 миллиона рублей. Победителей определят в два этапа. Дистанционно по видеоматериалам жюри выберет 60 финалистов, которые будут приглашены на очные окружные конкурсы в Ставрополь, Новосибирск, Ижевск, Брянск и Санкт-Петербург.

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (Covid-19) на территории Российской Федерации в Положение o Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов внесены изменения.

Сроки и порядок проведения фестиваля в 2022 году:

I этап – подготовительный (заочный) этап.

Республиканский центр народного творчества «ДК тракторостроителей» Минкультуры Чувашии принимает заявки от коллективов Чувашской Республики для участия в республиканском этапе Всероссийского фестиваля – конкурса любительских творческих коллективов. Анкету-заявку и видеоматериал для участия в республиканском этапе фестиваля-конкурса необходимо направить на электронный адрес zav-dnt@mail.ru в срок до 14 февраля 2022 года. Подведение итогов республиканского этапа фестиваля-конкурса состоится 25 февраля. До 1 марта 2022 года результаты проведения заочного этапа конкурса будут направлены в федеральную конкурсную комиссию.

По представленным заявкам конкурсная комиссия — жюри фестиваля-конкурса проводит отбор, по результатам которого рекомендует 60 любительских творческих коллективов страны для участия во II этапе фестиваля.

II этап – отборочный (очный) этап.

Пройдет в апреле-мае текущего года. Лучшие коллективы Приволжского федерального округа выступят в г.Ижевске (Удмуртская Республика).

В рамках отборочных этапов конкурсные программы 60 любительских творческих коллективов оцениваются жюри фестиваля-конкурса. По итогам 20 лучших любительских творческих коллективов получат звание лауреата — обладателя грантовой поддержки в 2022 году в размере 2 (два) миллиона рублей.

III этап – заключительный этап.

Пройдет в форме гала-концерта в октябре 2022 года с участием лауреатов — обладателей грантовой поддержки.

Подробнее с порядком проведения фестиваля можно ознакомиться здесь.

Справочно:

Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов стартовал в 2019 году с целью сохранения нематериального культурного наследия народов России и поддержки творческих инициатив. За три года в проекте приняли участие 768 коллективов из всех регионов страны, 60 получили гранты.

В Чувашской Республике в рамках реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди») Национального проекта «Культура» ежегодно проводится региональный этап фестиваля любительских творческих коллективов. Сумма финансирования -300 тыс. рублей (по 100 тыс. рублей получает каждый победитель регионального фестиваля-конкурса).

В 2021 году региональный этап III Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов прошел в номинации «Традиции». В нем приняли участие 33 народных самодеятельных творческих коллектива, 265 участников.

По итогам фестиваля-конкурса победителями стали:

— народный фольклорный ансамбль «Каçал» РДК МБУК «ЦКС» Комсомольского района;

— народный ансамбль народного танца «Илемпи» МК «Победа» г. Чебоксары,

— образцовый коллектив ансамбля народных инструментов «Эревет» Дома Детского и юношеского творчества г. Чебоксары.

На заключительном этапе Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в г. Москве народный фольклорный ансамбль «Уяв» МБУК «Централизованная клубная система г. Чебоксары» под руководством лауреата Государственной премии Правительства РФ «Душа России», заслуженного работника культуры Российской Федерации и Чувашской Республики Козловой Зинаиды Алексеевны стал Лауреатом Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов и обладателем гранта Национального проекта «Культура» в размере 2 млн. рублей на развитие своей деятельности.

В 2020 году региональный этап II Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов прошел в номинации «Культура-это мы!». В нем приняли участие 18 народных самодеятельных творческих коллективов, 150 участников.

По итогам фестиваля-конкурса победителями стали:

— народный театр РДК АУ «Централизованная клубная система» Аликовского района,

— народный ансамбль классического танца имени Любови Шиманской МБУК «Централизованная клубная система города Чебоксары»,

— народный академический хор МБУК «Централизованная клубная система г. Чебоксары».

На заключительном этапе Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в г. Москве коллективы достойно представили Чувашскую Республику. Народный академический хор муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система г. Чебоксары» под руководством заслуженного работника культуры Российской Федерации и Чувашской Республики Пироговой Нины Николаевны удостоен диплома I степени.

В 2019 году приняли участие 34 народных коллектива художественной самодеятельности, участвовало 280 самодеятельных артистов.

Победителями фестиваля-конкурса стали:

— народный фольклорный ансамбль «Уяв» МБУК «Централизованная клубная система г. Чебоксары»,

— народный вокальный ансамбль «Сарнай» АУ «Дворец культуры «Химик» г. Новочебоксарска,

— заслуженный коллектив народного творчества, народного ансамбль народного танца «Сувар».

Коллективы достойно представили Чувашскую Республику во Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов в г. Саратов.

Учредитель фестиваля: Министерство культуры Российской Федерации.

Организатор: Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова.

Минкультуры Чувашии.