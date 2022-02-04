Жителям Чувашии будут доступны дистанционные медицинские консультации

3 февраля, в ходе ознакомления с деятельностью главного call-центра единого телефонного номера «122» по вопросам COVID-19, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Алла Салаева и вице-премьер правительства-министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов обозначили и другие важные моменты в развитии системы здравоохранения республики.

Например, Владимир Степанов рассказал, что в настоящее время Минздравом Чувашии ведется работа по организации консультационного центра, благодаря которому пациенты смогут получать ряд услуг дистанционно. Принимать звонки и наблюдать за пациентами будут медицинские работники. Это позволит увеличить доступность медицинской помощи для большего количества пациентов.

Алла Салаева в свою очередь заметила, что центр создается на долгосрочную перспективу и дистанционные консультации будут доступными пациентам, даже когда период пандемии останется позади, а это — важный шаг для развития здравоохранения региона.