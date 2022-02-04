В Чувашии запустят новый проект – «Капитаны бизнеса»

Проект «Капитаны бизнеса» уже реализуют в Тюменской области. Чувашия изучила практический опыт этого региона. С инициативой в Послании Государственному Совету выступил Глава республики.

«Видится целесообразным реализация проекта «Капитаны бизнеса», задача которого активизировать системное развитие предпринимательской активности в муниципалитетах исходя из имеющихся там возможностей и перспектив рынка. Приветствуется взаимодействие предпринимателей республики с муниципалитетами по выработке инвестиционных идей», — подчеркнул Олег Николаев.

В 2021 году 20 организаций республики пользовались различными формами государственной поддержки инвестиционной деятельности.

Среди приоритетов – развитие преференциальных режимов. Республика направила заявку на создание особой экономической зоны в Новочебоксарске. Подтверждения о заинтересованности включения их в резиденты получены от 5 организаций. В Цивильском и Батыревском должны быть построены агропарки.

Стимулирование инвестиционных проектов стало одним из объемных блоков Послания Государственному Совету. Глава Чувашии поручил в кратчайшие сроки запустить механизм СЗПК, начать проводить Единые приёмные дни для предпринимателей, продолжить работу по формированию новых кластеров.

Большого эффекта в Минэконоразвития Чувашии ожидают и от реализации инвестиционных профилей в муниципалитетах, отметил вице-премьер Дмитрий Краснов.

«Для того, чтобы районы раскрывали свой потенциал создаются инвестиционные профили муниципалитетов. Четыре пилота уже презентованы – это программы к действиям. Сейчас с инвесторами важно работать в тесной цепочке, сопровождать проекты. Только в этом случае, возможно, создать благоприятный деловой климат», - прокомментировал заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрий Краснов.

Минэкономразвития Чувашии.