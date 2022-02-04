В красивую дату – красивое событие

В настоящее время стало доброй традицией выбирать для заключения брака дату с красивым сочетанием цифр. Одной из таких дат этого года стало 2 февраля – 02.02.2022. Молодая пара из Шумерли решила подхватить эту традицию, подала заявление в отдел ЗАГС администрации города для сочетания узами брака именно в этот день.



Владимир Ахлёстин и Екатерина Саушкина вместе более пяти лет. Они познакомились во время учебы в Шумерлинском политехническом техникуме, подружились и с тех пор не расставались. Владимир является торговым представителем, а Екатерина пока занята воспитанием их годовалой дочки Валерии. Молодожены отметили, что решили больше не откладывать поход в ЗАГС и выбрали для официального скрепления их союза памятную красивую дату.



Торжественная регистрация брака – важный момент в жизни каждой пары. Несмотря на то, что молодожены оказались противниками пышных церемоний, регистрация их брака была не менее праздничной и запоминающейся. После утвердительного ответа на вопрос, согласны ли они стать мужем и женой, жених и невеста поставили свои подписи в книге актов гражданского состояния, обменялись обручальными кольцами.



Молодоженов в этот знаменательный для них день поздравил главный врач Шумерлинского ММЦ Владимир Кутин. Он вручил новобрачным сертификат молодоженов.

Марина Ветликова.