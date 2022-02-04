Вирус не щадит никого

Статистика по распространению коронавирусной инфекции бьет все рекорды — в последние дни по стране заболевает 120-155 тысяч человек ежедневно, по Чувашии количество заболевших за сутки перевалило за 1000. На систему здравоохранения ложится колоссальная нагрузка, которая увеличивается и с появлением новых штаммов коронавируса, таких, как «омикрон». Как обстоят дела конкретно по городу Шумерле и Шумерлинскому муниципальному округу?
С этим вопросом мы обратились к главному врачу Шумерлинского ММЦ Владимиру Кутину.
- Владимир Валерьевич, какова на сегодняшний день ситуация с заболеваемостью ОРВИ и коронавирусом в двух муниципалитетах?
- За последнее время, по сравнению с декабрем, заболеваемость выросла в 3 раза и до сих пор продолжает расти. На сегодняшний день количество болеющих коронавирусом и другими вирусными инфекциями достигло 320 человек по городу Шумерле и Шумерлинскому муниципальному округу.
- Сейчас отовсюду слышится информация про новый штамм коронавируса – «омикрон». В чем его отличие от предыдущих штаммов? Группа риска остается прежней?
- Новый штамм коронавируса имеет свои клинические особенности течения, сходные с гриппом (слабость, ломота в мышцах и суставах, осиплость голоса, сухой редкий кашель, боль в горле, температура выше 38 0С, головные боли), без таких специфических симптомов, как потеря обоняния и вкуса.
«Омикрон» отличается от предшественников следующими признаками:
- бо́льшая контагиозность, т.е. заразиться им можно в разы быстрее. Инкубационный период составляет от 2 до 5 дней. Развитие клинической картины происходит быстрее;
- менее опасные последствия, меньше осложнений у привитых и переболевших, более редкое развитие пневмонии и более частое — сосудистых осложнений (ОНМК, ОИМ, васкулиты);
- дети этим штаммом болеют значительно чаще, чем другими.
Новый штамм поражает всех людей, независимо от возраста. Но все же чаще заболевают непривитые граждане, дети и лица старше 60 лет.
- Как обстоят дела в учебных заведениях города и муниципального округа? Как болеют дети?
- Сейчас болеет очень много детей. И с каждым днем эта цифра растет. На сегодняшний день она перевалила за 200 человек. К счастью, заболевание у них протекает по форме ОРЗ (кашель, температура, слабость). При тяжелом течении болезни дети госпитализируются в лечебные учреждения Чебоксар и Новочебоксарска.
- Известно, что в ММЦ имеется вакцина для подростков от 12 до 17 лет. Сколько подростков на сегодняшний день прошли добровольную вакцинацию? Куда нужно обращаться желающим вакцинироваться?
- Да, действительно, мы недавно получили первую партию вакцины «Гам-Ковид-Вак М» для детей и подростков. Первые 15 человек уже привились первым компонентом вакцины от COVID-19. Напомним, что вакцинация детей и подростков с 12 до 17 лет проводится только с письменного согласия и по заявлению родителей (законных представителей). Для того чтобы записать ребенка на вакцинацию, необходимо позвонить по тел. 8 (83536) 2-48-27.
- Каким должен быть алгоритм действий заболевших шумерлинцев? Нужно ли вызывать врача при первых же симптомах вирусной инфекции?
- Для того чтобы разъяснить правила поведения во время распространения штамма «омикрон», Министерство здравоохранения Российской Федерации выпустило специальную памятку, которая размещена во всех социальных сетях (Шумерлинский ММЦ, администрации города Шумерли и Шумерлинского муниципального округа). В данной памятке четко расписаны правила поведения здорового и больного человека на разных стадиях течения заболевания. При четком и последовательном выполнении этого алгоритма медицинская помощь может и не понадобиться.
Но если у человека остались вопросы или имеются клинические признаки ОРВИ, свидетельствующие о тяжелом течении заболевания (сохраняющаяся температура выше 38 0С, одышка) или есть факторы риска (сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, ожирение, онкология), то ему необходимо позвонить в колл-центр по многоканальному телефону 8(83536) 2-23-16, 2-23-17, 2-42-55.
Если нужен лист нетрудоспособности и самочувствие позволяет дойти до «красной зоны», то лучше это сделать во второй половине дня во избежание массового скопления людей.
- Шумерлинцы жалуются на длительное ожидание результатов тестов. Каковы сроки проведения анализов на сегодняшний день?
- Тесты делаем не мы, отправляем в лабораторию города Чебоксары. Сейчас все лаборатории перешли на круглосуточный режим работы. Результаты делаются в течение 1-х суток, результат сразу поступает в медицинскую информационную систему и на «госуслуги».
- Еще один вопрос от читателей – почему люди вынуждены закрывать больничный в «красной зоне» в соседстве с болеющими? Есть ли какая-то альтернатива?
- В ближайшее время будет доступна возможность продлевать и закрывать лист нетрудоспособности дистанционно, позвонив в колл-центр детской или взрослой поликлиники.
Татьяна Александрова.
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