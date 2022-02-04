Вирус не щадит никого

Статистика по распространению коронавирусной инфекции бьет все рекорды — в последние дни по стране заболевает 120-155 тысяч человек ежедневно, по Чувашии количество заболевших за сутки перевалило за 1000. На систему здравоохранения ложится колоссальная нагрузка, которая увеличивается и с появлением новых штаммов коронавируса, таких, как «омикрон». Как обстоят дела конкретно по городу Шумерле и Шумерлинскому муниципальному округу?

С этим вопросом мы обратились к главному врачу Шумерлинского ММЦ Владимиру Кутину.

Владимир Валерьевич, какова на сегодняшний день ситуация с заболеваемостью ОРВИ и коронавирусом в двух муниципалитетах?

За последнее время, по сравнению с декабрем, заболеваемость выросла в 3 раза и до сих пор продолжает расти. На сегодняшний день количество болеющих коронавирусом и другими вирусными инфекциями достигло 320 человек по городу Шумерле и Шумерлинскому муниципальному округу.

Сейчас отовсюду слышится информация про новый штамм коронавируса – «омикрон». В чем его отличие от предыдущих штаммов? Группа риска остается прежней?

Новый штамм коронавируса имеет свои клинические особенности течения, сходные с гриппом (слабость, ломота в мышцах и суставах, осиплость голоса, сухой редкий кашель, боль в горле, температура выше 38 0С, головные боли), без таких специфических симптомов, как потеря обоняния и вкуса.

«Омикрон» отличается от предшественников следующими признаками:

«Омикрон» отличается от предшественников следующими признаками: бо́льшая контагиозность, т.е. заразиться им можно в разы быстрее. Инкубационный период составляет от 2 до 5 дней. Развитие клинической картины происходит быстрее;

менее опасные последствия, меньше осложнений у привитых и переболевших, более редкое развитие пневмонии и более частое — сосудистых осложнений (ОНМК, ОИМ, васкулиты);

дети этим штаммом болеют значительно чаще, чем другими.

Новый штамм поражает всех людей, независимо от возраста. Но все же чаще заболевают непривитые граждане, дети и лица старше 60 лет.

Новый штамм поражает всех людей, независимо от возраста. Но все же чаще заболевают непривитые граждане, дети и лица старше 60 лет. Как обстоят дела в учебных заведениях города и муниципального округа? Как болеют дети?

Сейчас болеет очень много детей. И с каждым днем эта цифра растет. На сегодняшний день она перевалила за 200 человек. К счастью, заболевание у них протекает по форме ОРЗ (кашель, температура, слабость). При тяжелом течении болезни дети госпитализируются в лечебные учреждения Чебоксар и Новочебоксарска.

Известно, что в ММЦ имеется вакцина для подростков от 12 до 17 лет. Сколько подростков на сегодняшний день прошли добровольную вакцинацию? Куда нужно обращаться желающим вакцинироваться?

Да, действительно, мы недавно получили первую партию вакцины «Гам-Ковид-Вак М» для детей и подростков. Первые 15 человек уже привились первым компонентом вакцины от COVID-19. Напомним, что вакцинация детей и подростков с 12 до 17 лет проводится только с письменного согласия и по заявлению родителей (законных представителей). Для того чтобы записать ребенка на вакцинацию, необходимо позвонить по тел. 8 (83536) 2-48-27.

Каким должен быть алгоритм действий заболевших шумерлинцев? Нужно ли вызывать врача при первых же симптомах вирусной инфекции?

Для того чтобы разъяснить правила поведения во время распространения штамма «омикрон», Министерство здравоохранения Российской Федерации выпустило специальную памятку, которая размещена во всех социальных сетях (Шумерлинский ММЦ, администрации города Шумерли и Шумерлинского муниципального округа). В данной памятке четко расписаны правила поведения здорового и больного человека на разных стадиях течения заболевания. При четком и последовательном выполнении этого алгоритма медицинская помощь может и не понадобиться.

Но если у человека остались вопросы или имеются клинические признаки ОРВИ, свидетельствующие о тяжелом течении заболевания (сохраняющаяся температура выше 38 0С, одышка) или есть факторы риска (сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, ожирение, онкология), то ему необходимо позвонить в колл-центр по многоканальному телефону 8(83536) 2-23-16, 2-23-17, 2-42-55.

Если нужен лист нетрудоспособности и самочувствие позволяет дойти до «красной зоны», то лучше это сделать во второй половине дня во избежание массового скопления людей.

Но если у человека остались вопросы или имеются клинические признаки ОРВИ, свидетельствующие о тяжелом течении заболевания (сохраняющаяся температура выше 38 0С, одышка) или есть факторы риска (сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, ожирение, онкология), то ему необходимо позвонить в колл-центр по многоканальному телефону 8(83536) 2-23-16, 2-23-17, 2-42-55. Если нужен лист нетрудоспособности и самочувствие позволяет дойти до «красной зоны», то лучше это сделать во второй половине дня во избежание массового скопления людей. Шумерлинцы жалуются на длительное ожидание результатов тестов. Каковы сроки проведения анализов на сегодняшний день?

Тесты делаем не мы, отправляем в лабораторию города Чебоксары. Сейчас все лаборатории перешли на круглосуточный режим работы. Результаты делаются в течение 1-х суток, результат сразу поступает в медицинскую информационную систему и на «госуслуги».

Еще один вопрос от читателей – почему люди вынуждены закрывать больничный в «красной зоне» в соседстве с болеющими? Есть ли какая-то альтернатива?

В ближайшее время будет доступна возможность продлевать и закрывать лист нетрудоспособности дистанционно, позвонив в колл-центр детской или взрослой поликлиники.

Татьяна Александрова.