ЦУР Чувашии: соцсети ускоряют решение проблем

На минувшей неделе Центр управления регионом Чувашской Республики зафиксировал в Интернете 159 обращений по темам благоустройства и ЖКХ. Пользователи сигнализировали о коммунальных проблемах, просили навести порядок на территориях, очистить крыши от опасной наледи.

Так, новочебоксарцы рассказали о заваленной спиленными ветками улице на Зеленом бульваре. «В Новочебоксарске по бульвару Зеленому,13 коммунальщики делали обрезку деревьев, после них остался бедлам, и все это не убирается несколько дней», — написал пользователь и разместил видео, в котором зафиксировал проблему. Уже скоро коммунальщики отчитались о проведенной уборке территории.

В Шемурше благодаря обращению и фото в соцсети устранили опасную наледь, свисающую с крыши котельной. «Село Шемурша, улица Космовского, 9 — не дай бог эти сосульки упадут! Двор оживленный, детей достаточно. Взрослый подумает, а вот дети, нет-нет да бегают рядом. Такие сосульки висят, пора бы их давно сбить», — рассказали в местном популярном паблике.

А в Канаше решили вопрос со стоявшей в подъезде водой из-за забившейся льдом ливневой канализации в доме по улице Заводская, 7.

«Сообщить о проблеме или обратиться с вопросом может каждый — это легко сделать в комментариях в группах или официальных пабликах региона, либо через виджет «Госуслуги. Решаем вместе». Сотрудники ЦУР Чувашии обращение зафиксируют, обработают, направят в ответственное ведомство и проконтролируют решение. Важно подробно описать проблему с указанием места, желательно прикрепить фотографии, которые

иллюстрируют проблему», — напоминает руководитель Центра управления регионом Чувашской Республики Татьяна Немцева.