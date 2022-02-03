У бизнесменов появится своё окно к услугам и сервисам

Стартовал эксперимент по поддержке малого и среднего бизнеса на базе цифровой платформы МСП. С 1 февраля 2022 года по 1 февраля 2025 года бизнесмены смогут подавать заявки на различные услуги и сервисы без сбора документов. Это коснется всех регионов, в том числе и Чувашии.

Главное преимущество электронного помощника в том, что предприниматели будут освобождены от излишней бумажной волокиты. Планируется свести базы данных государственных органов и коммерческие онлайн-услуги. Так субъектам МСП будет проще получить поддержку, вплоть до кредитов в банке и оформления лизинга.

Работу по наполнению онлайн-платформы ведет Корпорация МСП. Всего к 2024 году планируется реализовать более 20 различных сервисов, верифицированных бизнесом. Ожидается, что цифровая экосистема позволит решить проблемы, с которыми часто сталкиваются предприниматели.

«Цифровая трансформация бизнес-процессов назрела. Сейчас мы видим, что в республике выстраивается удобная инфраструктура предпринимателей. Крайне важно предоставить субъектам МСП путь к господдержке, создать комфортные условия. В Чувашии единая электронная площадка есть и у инвесторов. В республике был запушен инвестиционный портал, который должен стать единым цифровым контуром для бизнеса. Ключевая задача — упрощение процедуры получения услуг и сокращение сроков их оказания. По мере своего развития, планируется трансформация Портала в экосистему продвижения региональных инвестиций с широким ассортиментом различных сервисов для своих пользователей», - отметил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрий Краснов.

Минэкономразвития Чувашии.