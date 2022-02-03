Об организации захоронений шла речь в ходе выездного совещания

Организация захоронений на городском кладбище и существующие резервы мест стали предметом обсуждения главы администрации Шумерли Валерия Шигашева и директора МУП «БТИ» Александра Балакирева с участием сотрудников и представителей ритуальных служб, оказывающих услуги по захоронению и содержанию городского кладбища.



Валерием Шигашевым поставлена задача максимально упорядоченно проводить захоронения, чтобы избежать недостатка мест до введения в эксплуатацию дополнительного участка в районе «старых» кладбищ. Кроме того, акцент сделан на благоустройстве территории, призвав к социальному сотрудничеству частный бизнес.



Напомним, что МУП «БТИ» проводит обустройство нового городского кладбища площадью 1,8 га, рассчитанного, ориентировочно, на 5-7 лет захоронений с перспективой расширения. Кроме того, будут продолжены организационные работы по выделению земельного участка для расширения действующего кладбища.

gshum.cap.ru