Кристина Майнина: провести Интернет в населенные пункты можно будет по программе инициативного бюджетирования ￼

Вопросы цифровизации Цивильского района обсудили 2 февраля руководитель Минцифры Чувашии Кристина Майнина, глава администрации района Сергей Беккер и председатель правления Ассоциации «ИТ-кластер Чувашской Республики», депутат Госсовета Чувашии Владимир Лидерман. В рабочем совещании также приняли участие представители компании «Ростелеком» и Центра информационных технологий.

Внедрение цифровых технологий в нашу повседневную жизнь делает ее не только удобнее, но и открывает широкие возможности для работы и учебы. Интернет — это универсальный инструмент, благодаря которому жители Чувашии не выходя из дома оплачивают счета за коммунальные услуги, записываются на прием к врачу, а портал Госуслуг уже стал привычным не только для молодежи, но и для людей старшего возраста.

Понимая всю важность развития сетей, Глава Чувашии Олег Николаев в своем Послании Госсовету обозначил задачу обеспечить все населенные пункты республики высокоскоростным интернетом, назвав это одним из приоритетных направлений. Завершить эту работу он поручил к 2024 году. Как сообщила Кристина Майнина, в рамках второго этапа проекта «Устранение цифрового неравенства» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в 2022 году мобильной связью стандарта 4G будут обеспечены 2 деревни Цивильского района — Тебикасы и Анишкасы. «Работа в этом направлении будет продолжена. На территории района находятся 123 населенных пункта с численностью населения менее 250 человек. Во многих из них стабильный мобильный интернет. Но, конечно же, есть деревни, где эту задачу только предстоит решить», — отметила министр. Она подчеркнула, что со следующего года провести интернет в населенные пункты станет возможно и по программе инициативного бюджетирования. «Это очень действенный инструмент. Сегодня наличие стабильного интернета является таким же важным и нужным составляющим сельской жизни, как дороги и водоснабжение. Поэтому уверена, что в Цивильском районе новое направление инициативного бюджетирования будет пользоваться популярностью», — сказала Кристина Майнина.

По словам представителя компании Ростелеком, помимо этих двух деревень в настоящее время идут подготовительные работы по проведению интернета еще в четыре районных населенных пункта.

Владимир Лидерман поднял вопрос необходимости создания в Цивильском районе учебно-производственных классов с ИТ-специализацией. Открыть один из таких классов он предложил в Цивильской СОШ№1. «Наша задача — реализовать проект к новому учебному году. Все необходимые для этого условия есть», — отметил он.

Глава райадминистрации Сергей Беккер отметил важность применения современных технологий при реализации туристических проектов. «Для того чтобы попасть в республиканские и федеральные программы, в том числе и по развитию туризма, нужно не только грамотно и своевременно подготовить всю необходимую документацию, но и уметь представить наше предложение. И здесь большое значение имеет 3D-проект. На сегодняшний день у нас нет специалистов, способных выполнить его. Надеюсь, при поддержке Минцифры Чувашии и нашего представителя в Госсовете республики мы решим этот вопрос», — сказал он.

Также в рамках рабочего визита специалисты Центра информационных технологий провели семинар-совещание со специалистами районной администрации и администраций сельских поселений, где обсудили, в частности, вопросы оказания муниципальных социально значимых услуг в электронном виде, защиты информации и обеспечения безопасности персональных данных.

По материалам газеты «Цивильский вестник»

Минцифры Чувашии.