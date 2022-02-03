Есть ли необходимость понижать порог превышения скорости?

На днях представители «Единой России» заявили, что не поддержат снижение нештрафуемого порога скорости с 20 км/ч до 10 км/ч для автомобилистов.

Андрей Турчак, Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия»:

«Мы это все уже обсуждали еще до пандемии и пришли к общему мнению, что эта мера избыточна и ничего общего с безопасностью не имеет. Эта идея — только про то, чтобы поглубже залезть в карманы граждан»

Мы пообщались с членом Общественной палаты Чувашии Владимиром Ежеевым. Многие в республике хорошо помнят его как начальника управления ГИБДД МВД Чувашской Республики. Сегодня же он работает заместителем директора Центра организации и безопасности дорожного движения республики.

— Здравствуйте, Владимир Федорович! Как вы относитесь к решению о снижении нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч для автомобилистов? К каким последствиям это может привести?

— Я считаю, что нет никой необходимости понижать порог превышения скорости до 10км\ч. А изменение скорости транспортного потока можно регулировать с помощью выставления тех или иных дорожных знаков, ограничивающих скоростной режим. Это касается любых дорог, и городских, и межмуниципальных, и федеральных трасс.

Дело в том, что человеку просто физически очень тяжело будет соблюдать этот порог в 10 км\ч, поскольку страх превышения скорости и нарушения правил дорожного движения по скоростному режиму все-таки будет преобладать. Водитель постоянно будет вынужден отвлекаться исключительно на поддержание этого баланса — превышения не больше 10км\ч. Это, правда, сложно сделать.

Есть еще такой момент, технического плана: камеры фото- и видеофиксации имеют погрешности 2%. Получается, что автолюбителям, которые, условно, будут ехать со скоростью 50 км\ч на участке, где установлен знак ограничения в 40км\ч, могут прийти штрафы за превышение скорости. Естественно, люди будут возмущаться. Уверен, это вызовет определенную социальную напряженность в обществе, а это абсолютно не нужно.

Большинству автовладельцев люфт в 20км\ч позволяет идеально контролировать скорость движения транспорта.

И самое главное, ведь мы с вами прекрасно понимаем, что можно поставить какие угодно знаки, придумать какие угодно правила, но всё упирается в дисциплину водителей.

Если водитель дисциплинирован, он никогда не будет нарушать ПДД.

А ведь есть люди, которым абсолютно все равно. Они могут превышать скоростной режим и нарушать правила там, где им вздумается. Мы же часто видим, как блогеры-экстремалы выкладывают свои видео с невообразимыми гонками на оживленных трассах. И никакие наказания их не пугают.

— Как вы считаете, нужно ли, для принятия подобного решения, провести широкое общественное и экспертное обсуждение?

— В данном вопросе в первую очередь нужно опираться на мнение экспертов, специалистов отрасли. Они должны давать ее после глубокого анализа причин ДТП, дорожных условий в стране.

Создавать ажиотаж вокруг этой темы, я думаю, не стоит. Это же не вопрос государственной безопасности, внутренней или внешней политики страны.

— А может быть, в противовес идее о снижении нештрафуемого порога скорости, есть более разумные меры, способные обеспечить безопасность на дорогах?

Сейчас повсеместно внедряется единая платформа управления транспортной системой, которая даёт возможность максимально эффективно управлять дорожной ситуацией, контролировать пропускную способность и загрузку улично-дорожной сети.

Специалисты могут оперативно реагировать на изменение дорожной обстановки, видеть скорость и насыщенность транспортного потока. Ситуация на дорогах отслеживается в реальном времени, прогнозируется ее развитие.

Всё это позволит создавать условия для комфортного движения автомобилистов на дорогах, не создавать искусственные заторы за счет снижения скоростных потоков, и выставлением постоянных знаков.

Источник: sovch.chuvashia.com