Глава Чувашии поручил в кратчайшие сроки запустить механизм СЗПК для поддержки инвесторов ￼

Такое поручение руководитель региона дал Министерству экономического развития Чувашии. В Послании Государственному Совету Олег Николаев подчеркнул, что вопрос качества инвестиционных проектов остаётся актуальным.

«Минэкономразвития Чувашии необходимо держать на постоянном контроле качество портфеля инвестиционных проектов, расширять имеющиеся компетенции по бизнес-сопровождению как начинающих предпринимателей, так и состоявшихся бизнесов. Необходимо в кратчайшие сроки реализовать пакет мер по запуску механизма поддержки инвесторов на основе соглашений о защите и поощрении капиталовложений», — подчеркнул Глава Чувашии.

Соглашение о защите и поощрении капиталовложений – новый инструмент. В пилотном режиме механизм СЗПК запущен в 2020 году. Однако на фоне подготовки федеральной нормативной базы новые соглашения не заключались.

«Необходимо установить соответствующее нормативное правовое регулирование в законодательство Чувашской Республики, чтобы определить условия заключения и правовые рамки соглашения о защите и поощрении капиталовложений», – отметил Олег Николаев.

В Чувашии уже проведена подготовительная работа для запуска новой меры поддержки. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений предполагает стабилизационную оговорку, гарантирующую инвестору неизменность ряда налогов, условий землепользования и градостроительной деятельности, ставок вывозных таможенных пошлин, размера платы за негативное воздействие на окружающую среду.

«При заключении соглашения о защите и поощрении капиталовложений инвестор также может получить возмещение расходов на объекты транспортной, энергетической, коммунальной, социальной, цифровой инфраструктуры и уплату процентов по кредитам и займам, купонного дохода по облигационным займам. Это определенно хороший стимул», - прокомментировал заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрий Краснов.

Минэкономразвития Чувашии.