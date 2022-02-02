Общеобразовательные учреждения города переходят на дистанционный формат обучения

Гимназия №8 перешла на дистанционный формат обучения, со 2 по 9 февраля.

Такое решение принято городским оперштабом на основании рекомендаций Территориального отдела Роспотребнадзора по г.Шумерля, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, связанной с заболеваемостью гриппом и ОРВИ, в целях минимизации последствий распространения гриппа, ОРВИ и COVID-19.

Остальные школы близки к обозначенному Роспотребнадзором порогу заболеваемости в 20% и выше. Перевод их на дистанционный формат обучения будет принят в случае дальнейшего увеличения числа заболевших среди обучающихся.

Данные ограничения вынужденные, чтобы сохранить здоровье учеников.

Занятия в учреждениях дополнительного образования уже переведены в дистанционный формат, с 1 и по 6 февраля.

Источник: gshum.cap.ru