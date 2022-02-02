Началась оценка работ, претендующих на победу в фестивале «Театральное Приволжье»

На официальном сайте фестиваля детских и молодежных творческих коллективов «Театральное Приволжье» организаторы дали старт окружному этапу проекта, который проводится по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.

В фестивале участвуют 28 коллективов Приволжского федерального округа. Чувашскую Республику на окружном этапе представляют:

в номинации «Лучший молодежный спектакль» – студенческий экспериментальный театр пластики «Кафедра» ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» со спектаклем «Маяк».

в номинации «Лучший детский спектакль» — студия сценического искусства МАУО «Лицей № 4» г. Чебоксары со спектаклем «Тайна старого замка».

Региональные эксперты составят рейтинги видеоверсий спектаклей, на основании которых состоится итоговое голосование жюри для определения победителей.

Видеоверсии постановок опубликованы на сайте http://xn--80aagjcbgozdsmdljgyc7qka.xn--p1ai и это отличная возможность для всех окунуться в актерское творчество молодежи Приволжского федерального округа.

Сейчас в образовательных организациях Чувашской Республики активно проводятся показы постановок.

Данный Фестиваль — это отличная платформа развития театрального искусства среди детских и молодежных студий — поделилась Олеся Илларионова, член региональной экспертной комиссии.

Для справки: Уникальная система голосования подразумевает, что кроме профессиональных экспертов свой голой за понравившийся спектакль могут отдать и жители регионов — из этих оценок складывается общий итоговый балл. Такая система оценок позволяет учесть все мнения и объективно выбрать победителя. Победители заключительного этапа окружного фестиваля – детская и молодёжная студии получат гранты на новые спектакли. Также жюри отметит лучших режиссеров, актёров и актрис конкурса.

Минобразования Чувашии.