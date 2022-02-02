Кристина Майнина: освоить цифровые технологии можно в любом возрасте

Развитие общей цифровой грамотности среди населения является одной из ключевых задач проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В Чувашии компьютерные технологии активно осваивают не только школьники, но и люди пенсионного возраста: курсы компьютерной грамотности ежегодно посещают более тысячи пожилых людей со всей республики. Занятия проходят на базе образовательных учреждений, модельных библиотек, центров социального обслуживания населения.

К примеру, в г. Канаш граждан пожилого возраста знакомят с азами работы на компьютере, обучают навыкам поиска информации в сети Интернет педагоги образовательного центра «IT-куб. Канаш». Финансовой и компьютерной грамотности пенсионеров обучают специалисты Канашского финансово-экономического колледжа.

Канашцы «серебряного возраста» — активные участники Всероссийского конкурса личных достижений пенсионеров в сфере компьютерной грамотности «Спасибо интернету». В своих конкурсных работах они рассказывают об опыте знакомства с цифровым миром, о том, как в соцсетях нашли новых и старых друзей, как облегчили себе жизнь, освоив цифровые сервисы.

Так, одна из участниц конкурса Галина Иванова рассказывает о важности и удобстве портала Госуслуги: «Первоначально я отнеслась к порталу весьма настороженно: необходимо было ввести паспортные данные, вводить свой СНИЛС и многие другие личные данные. Все чаще и чаще слышишь новости, что пенсионеров обманывают мошенники, крадут средства со счетов, пользуясь неосведомленностью пенсионеров. Но все же, сайт позиционировал себя как государственный, поэтому я решилась довериться и… нисколько не пожалела об этом! Сегодня портал Госуслуг – первый и очень важный мой помощник. Я записываюсь к любому врачу от терапевта до узких специалистов, записываю на прием в больницу членов семьи, оформляю социальные услуги».

«Тот факт, что пенсионеры Чувашии активно осваивают цифровые технологии, лишний раз подтверждает, что это возможно сделать в любом возрасте. В условиях нынешней тревожной эпидемиологической обстановки подобные знания позволяют людям преклонного возраста не чувствовать себя изгоями, а активно пользоваться возможностями Всемирной сети, в частности сервисами телемедицины и Единого портала госуслуг», – прокомментировала министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина.

Минцифры Чувашии.