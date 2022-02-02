Жители Чувашии готовятся болеть за россиян на Олимпиаде

С 4 по 20 февраля в Пекине пройдут XXIV зимние Олимпийские игры. О том, какой очередная Олимпиада станет для нашей сборной, — рассуждают спортивные эксперты и жители Чувашии.

На Играх в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в с15 видах спорта: биатлон, бобслей, горнолыжный спорт, кёрлинг, конькобежный спорт, лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, сноуборд, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей.

В окончательный состав команды Олимпийского комитета России вошли 212 российских спортсменов. Они примут участие во всех видах программы.

Василий Шоркин, председатель Совета ветеранов спорта Чувашской Республики:

— Считаю, что у нас очень сильная, разносторонняя сборная, и есть все шансы войти в первую тройку турнирной таблицы.

Несмотря на то, что спортсмены выступят на Олимпийских играх без национальной символики, под аббревиатурой Олимпийского комитета России (ROC), вся страна знает, что это наши спортсмены, гордится ими и будет горячо болеть за каждого. Уверен, трудности только закалят россиян и сделают сильнее.

Андрей Сасов, спортивный судья всероссийской категории, волонтер Паралимпийских зимних игр в Сочи:

— Российские спортсмены традиционно демонстрируют неплохие результаты в зимних видах спорта на международных соревнованиях. Думаю, эта Олимпиада не станет исключением. В частности, на мой взгляд, хорошие шансы на медали есть в биатлоне, лыжных гонках и фигурном катании. Обязательно буду смотреть Олимпийские игры и поддерживать наших спортсменов!

Андрей Никифоров, преподаватель ЧГУ имени И.Н. Ульянова:

— С большим интересом жду Олимпиаду. В этом году интрига усиливается вмешательством коронавируса. Непредсказуемым может стать хоккейный турнир при отсутствии игроков из НХЛ.

Захватывающими обещают стать также соревнования по фигурному катанию, лыжным гонкам, биатлон. Большие надежды возлагаю на фигуристок — Камилу Валиеву, Анну Щербакову, лыжников Александра Большунова, Сергея Устюгова. Надеюсь, ничто не помешает нашим спортсменам продемонстрировать свое высококлассное мастерство.

Владимир Орлов, пенсионер из Новочебоксарска:

— Пандемия повлияла не только на повседневную жизнь, но и на спорт высоких достижений. Появились новые ограничения. К примеру, некоторые спортсменов не смогли принять участие в соревнованиях из-за положительного теста на ковид, это повлияло на расклад сил. Посмотрим, что будет дальше. Буду внимательно следить за развитием событий.

Роман Романов, чебоксарский школьник:

— Я буду обязательно смотреть Олимпиаду: хоккей, фигурное катание, и болеть за наших чемпионов. Желаю им удачи и побед!